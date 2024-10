- Kövér László elvette a szót Gyurcsány Ferenctől, a DK kivonult az ülésről

Gyurcsány Ferenc;Parlament;Orbán Viktor;Kövér László;

2024-09-30 16:34:00 CEST

Mint beszámoltunk róla, lezajlott a szokásos bábszínház a Tisztelt Házban Orbán Viktor felszólalásával majd az ellenzéki képviselők reakcióival. A parlamenti ülésen Gyurcsány Ferenc Kövér László házelnökkel keveredett kisebb összetűzésbe.

A DK elnöke Júdás árulását idézte fel elsőként, majd rátért az Orbán-kormány árulására. Szerinte Orbán Viktor egy 2009 novemberében történt 15 perces, Vlagyimir Putyinnal való találkozó után vált hirtelenjében a leginkább oroszellenes politikusból a leginkább oroszbarát politikussá. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy az orosz elnök valamivel zsarolhatja Orbánt. Kövér László házelnök ezután kioktatta Gyurcsányt, amit a DK elnöke zokon vett, és lett belőle egy kis szópárbaj, közölte a házelnökkel, hogy szégyellje magát. Kövér László eközben elvette a szót Gyurcsány Ferenctől.

A DK közleményben tudtatta, hogy kőkeményen odavág a basáskodó Kövér Lászlónak: a párt nem vesz rész a Parlament hétfői ülésének további részében, szerintük ugyanis a házelnök alkotmányellenesen vonta meg a szót. A párt szerint Orbán házmesterének döntése korlátozta a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, ezért közölték a teljes, félbeszakított beszédet, illetve Gyurcsány Ferenc egy videót is közzétett.

A DK-elnök azt hangsúlyozta a félbeszakított beszédében, hogy ha megnézzük, hogy mit tett, mit mondott 2009-et megelőzően Orbán Viktor még ellenzéki vezetőként, s azt összehasonlítjuk mai tetteivel és mondataival, akkor égbekiáltó a különbség. Példaként felhozta, hogy Orbán 2008-ban még bírálta a Gyurcsány-kormányt, amiért az 10 évre meghosszabbította a gázszerződést Oroszországgal. Ezzel szemben Orbán Viktor miniszterelnökként 2021-ben nem csak hogy megújította a szerződést, de titkos szerződést is kötött, számos részlet ugyanis azóta sem ismert vele kapcsolatban - közölte. Gyurcsány arra nem hívta fel a figyelmet, hogy ugyanezen ellentmondás rá is érvényes: kormányon még meghosszabbította a gázszerződést Oroszországgal, most bírálja érte az Orbán-kormányt.

A volt miniszterelnök úgy folytatta, hogy amikor Oroszország megtámadta Grúziát, Orbán még élesen elítélte azt.

„Azt mondta, hogy ez agresszió. Azt mondta, hogy mi magyarok, 1956 örökösei pontosan tudjuk, hogy mit jelent, amikor jön a nagy orosz medve, itt erkölcsi kötelességei vannak a magyarnak, védeni a megtámadott felet”

- idézte fel, majd hozzátette, ehhez képest most a kabinet minden lehetséges módon Ukrajnát hibáztatja, mint aki megérdemli a sorsát, akadályoz minden európai büntetőintézkedést Oroszország ellen, és akadályozza a többi európai országot, hogy segítsenek Ukrajnának, akár a védekezéshez szükséges emberekkel is.

Gyurcsány szerint világos, hogy az elmúlt 15 évben a kormányfő Oroszország oldalára állt. Szerinte Orbán Balázs csak azt vallotta be, ami már eltakarhatatlan, vagyis, hogy ha Oroszország nekünk jönne, ők nem akarnák megvédeni Magyarországot.

„Nekik az nem dolguk, nekik nincs feladatuk abban, hogy a magyar önállóságot, függetlenséget fenntartsák. Megadták magukat az oroszoknak. Végleg. Az ilyen kormányt azt árulónak hívják”

- közölte.