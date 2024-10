- Orbán Viktor a mátrixban ragadt, Kövér László balhézott Gyurcsány Ferenccel, Orbán Balázsról pedig kiderült, hogy nem nő

Fidesz;ellenzék;Parlament;Orbán Viktor;

2024-09-30 15:55:00 CEST

Hétfőn a parlament 2024. őszi ülésszakának az első napja, Orbán Viktor napirend előtti beszédére pedig reagáltak az ellenzéki képviselők. A felszólalásokat a momentumos Bedő Dávid kezdte, aki arra használta fel a rendelkezésre álló idejét, hogy megemlékezzen a szombaton elhunyt Karsai Dánielről. – Jobb szabadon meghalni, mint szolgaként élni” - idézte a szombaton elhunyt alkotmányjogász kijelentését, ami után a parlamenti képviselők egy percre felálltak leróni a kegyeletüket Karsai Dániel emléke előtt.

Kövér László házelnök ezt meglepően emberi gesztust valamiért nem hagyhatta szó nélkül a dolgot és azt közölte, hogy ami most történt, „az egy olyan ízléstelen provokáció” volt, amely felhasznált egy tragikusan elhunyt embert arra, hogy politikai propagandát fejtsen ki „a halál kultúrája” mellett. A házelnök annak ellenére fakadt ki, hogy egy percre mindenki, a fideszes képviselők is felálltak.

A jobbikos Lukács László György ezután „a bűn áradásáról” értekezett. Az ellenzéki párt arról akar konzultációt tartani, hogy miként lehetne az emberek biztonságát erősíteni.

A Párbeszéd volt társelnöke, a pártból nemrég kilépő Tordai Bence külön köszöntötte Orbán Balázst, akinek a jelek szerint még megvan az állása, hiszen nem derült ki még a mérésekből, hogy mit kell gondolnia a Fidesznek. Szerinte amit a miniszterelnök politikai igazgatója mondott, az nem elszólás volt, csupán Orbán Viktor gondolatainak logikus meghosszabbítása. A miniszterelnök beszéde szerinte egy tsz-elnökéhez hasonlított. – A támogatottság fordítottan arányos az arroganciával – replikázott erre Kövér László.

Az LMP társelnöke, Ungár Péter a miniszterelnök külpolitikai elképzelését bírálta, elsőként kitérve arra, hogy az Orbán-kormány kockára teszi a magyar-amerikai kapcsolatokat azzal, hogy nyíltan Donald Trump mellett agitál. Ráadásul Trump erőteljesen Kína-ellenes politikát folytat, ezért még vele sem teljes az összhang a kormány Kína-pártisága miatt. Szerinte nem azzal van a baj, hogy kereskedünk Kínával, mert ezt valóban mindenki megteszi, azzal viszont van gond, hogy a kormány ezt ideológiailag igyekszik aládúcolni. Arról is beszél, hogy a miniszterelnök igyekszik úgy eladni magát, mintha mindig jó lóra tenne más országok politikusai terén, miközben nagyon nem ez a helyzet.

Az MSZP-s Komjáthi Imre szerint az Orbán-kormány beragadt abba a mátrixba, amelyről még Tusnáffürdőn beszélt. Orbán Balázs 1956-os megadáspártiságával kapcsolatban arról beszélt, hogy Magyarország nem szuverén Oroszországtól, hanem szuvenír Oroszországnak. A jelek szerint – idézte fel Novák Katalin botrányát – csak a nőkre érvényes, hogy le kell mondaniuk, ha hibát követnek el, hiszen Orbán Balázs továbbra is a helyén van. Ezt követően az egészségügy és az oktatás állapotáról beszélt, felidézte, hogy gyermeke egy görögkatolikus iskolába jár, ami megfelelő fejlettségi szinten van, ehhez képest az állami iskolák állapota botrányos. A multinacionális nagytőkét is szóba hozta, mondván, gyakorlatilag az Orbán-kormány fizeti ki az emberek bérét a multik helyett azáltal, hogy hatalmas állami támogatást nyújtanak a nagytőkének. A kialakult helyzetet „kannibálkapitalizmusnak” nevezte, amiben szerinte partner a kabinet. Végezetül arról beszélt, hogy ha a kormány békepárti, akkor végre társadalmi békét kellene teremtenie.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László felszólalása elején villámgyorsan megvédte Oroszországot, mondván, nyugaton letöltendő börtön jár facebookos kommentért. Az árvízről beszélve megköszönte mindenkinek a védekezésben való közreműködést, utána viszont arról beszélt, hogy 17 köbkilométernyi vizet engedtünk ki az országból. Szerinte itt lenne az ideje annak, hogy a kormány elkezdjen dolgozni. – 30 éve dolgozom ebben a szakmában, azóta minden vízügyi fórumon arról beszélnek, hogy a vizet meg kellene tartani - idézett egy szakembert. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke helyesnek tartja, hogy az Orbán-kormány szavakban egyensúlyozni akar a Nyugat és a Kelet között, bírálta azonban a kabinetet amiatt, hogy egyoldalúan Izrael mellett áll a közel-keleti kérdésben, lassan az ENSZ-ben is egyedül marad és ezzel számos közel-keleti kereskedelmi kapcsolatot elvág magától. Felidézte azt is, hogy a Libanonban felrobbantott személyhívók ügyében egy Magyarországon bejegyzett Moszad-fedőcég is érintett. Toroczkai László ezt követően bírálta azt is, hogy az Orbán-kormány kitömi pénzzel a multinacionális nagytőkét.

Ezután a KDNP részéről Simicskó István megköszönte Orbán Viktor tájékoztatóját, továbbá szintén megköszönte mindenkinek az árvízi védekezést. Hosszan méltatta az árvízi védekezést. A Gondosóra programot is nagyon sikeresnek tartja.

A Demokratikus Koalíció részéről Gyurcsány Ferenc pártelnök Júdás árulását idézte fel elsőként, majd rátért az Orbán-kormány árulására. Szerinte Orbán Viktor egy Vlagyimir Putyinnal tartott 15 perces szentpétervári találkozó után vált hirtelenjében a leginkább oroszellenes politikusból a leginkább oroszbarát politikussá. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy az orosz elnök valamivel zsarolhatja Orbán Viktort. – Kiderült, hogy egy nagyhatalom vezetője valamivel markában tartja a magyar kormányfőt, aki emiatt eladta önmaga becsületét és hazája függetlenségét – fogalmazott Gyurcsány Ferenc. Kövér László házelnök rámordult, hogy a DK elnöke ne gondolja azt, hogy mindent megengedhet, Magyarország miniszterelnökét nincs joga lehazaárulózni – „nem engedhet meg magának mindent, mint 2006 októberében” –, amire Gyurcsány Ferenc úgy replikázott, hogy házelnök a legrosszabb párttitkárként viselkedik. Erre Kövér László elvette a szót Gyurcsány Ferenctől.

Végezetül Kocsis Máté oktatta ki az ellenzéki képviselőket azzal, hogy ne oktassák ki a kormányt 1956-ból. Arról, hogy az Orbán-kormány beavatkozik az Egyesült Államok belügyeibe, úgy vélekedett, hogy "talán az amerikai demokrácia ezt kibírja".

Orbán Viktor viszontválaszát azzal kezdte, hogy Gyurcsány Ferenc azért ideges, pártja jelenleg már a parlamentbe jutásért küzd. A miniszterelnök ezután bejelentette, hogy a kabinet egy nagyobb hitelt tervez felvenni a vasútfejlesztés érdekében. Az elektromobilitás támogatása a jövő, a vendégmunkásokra pedig világos szabályok vonatkoznak, csak annyi vendégmunkás jöhet be, amennyi betöltetlen állás van. Tordai Bencének megdicsérte a rugalmasságát, mondván, komoly teljesítmény, hogy valaki kilép a pártjából, de közben mégis annak a frakcióvezetője marad. A miniszterelnök ismét letagadta, hogy az Orbán-kormány megszorításokat alkalmaz. Ungár Péter felvetését is tagadta, hogy az Orbán-kormány valaha is támogatta volna Jean-Claude Junckert.

A miniszterelnök értetlenségét fejezte ki amiatt, miért problémáznak az ellenzéki képviselők azon, hogy a kormány összeszerelő üzemet csinál Magyarországból. Toroczkai László azon felvetését pedig visszautasította, hogy a kormány nem ügyelne a víz megtartására.