- Két és fél év börtönt kér az ügyészség a karateedzőre, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban

bántalmazás;ügyészség;Szolnok;vádemelés;kalandpark;

2024-10-01 12:39:00 CEST

Vádat emelt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség azzal az 56 éves karateedzővel szemben, aki július 11-én úgy felrúgott egy hétéves kisfiút a szolnoki kalandparkban, hogy a gyermek a levegőben megpördülve a feje tetejére esett – tudta meg a 24.hu. A portál azt írja, A. Tibor azért bántalmazta a gyereket, mert a kisfiú nem akart felmenni a kalandpark mászó részére.

Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére azt mondta,

az ügyészség két és fél év börtönt és három év közügyektől eltiltást kért a férfire, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, arra az esetre, ha már az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról is.

A vádirat szerint a fiú az egyensúlyát elveszítve a levegőben megpördült, és előbb bal kezét, majd a fejé is beütötte a futópályába, ahonnan kissé visszapattant, majd végül a bal oldalára esett. Ezután a gyermek sírt, a futópályán fekve maradt, míg A. Tibor ellépett tőle és azt mondta neki,

„hisztizzél, hisztizzél, ahogy a kislányok szoktak”.

Ezt követően a karateedző felrántotta a síró gyereket, majd egy vizes palackkal hozzá lépett és többször is a kisfiú arcába locsolta a vizet, miközben azt mondta, hogy „Mi van, kislány vagy? Sírjál!”, majd a fejét hátra hajtva arra is vizet öntött. Ezt látták a táborban részt vevő gyerekek is.

A Szolnoki Rendőrkapitányság július 29-én még csak kiskorú veszélyeztetésével gyanúsította meg a karateedzőt. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény, valamint a kiegészítő szakértői vélemény alapján azonban a kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetése mellett maradandó fogyatékossággal járó, súlyos testi sértés kísérletének bűntettével is meggyanúsították.

Az ügyész a 24.hu-nak elmondta, a gyanúsított a cselekmény elkövetését ugyan elismeri, de vitatja, hogy ezzel megvalósította volna az ügyészség által terhére rótt bűncselekményeket. A terhelt és a védője álláspontja szerint ez a cselekmény csak garázdaságnak minősül.