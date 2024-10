- Gulácsi Péter kikerült a válogatottból

válogatott;

2024-10-01 18:00:00 CEST

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Telkiben kihirdetett névsorával meglepetést okozott, hiszen nem kapott helyet benne Gulácsi Péter. Az olasz mester újságírói kérdésre aztán elárulta, a 34 éves hálóőr saját kérésére nem lép pályára a Nemzetek Ligájából hátralévő négy októberi, illetve novemberi mérkőzésen.

„A klubcsapatában nagyon nagy terhelésnek van kitéve, és a mostani, őszi időszakban inkább arra kell összpontosítania, hogy Lipcsében megőrizze a pozícióját. Nemrégiben súlyos sérülés után tért vissza, így mindenben segítenünk kell, hogy elkerüljön egy esetleges újabb sérülést. A válogatottnak is ez az érdeke, ugyanakkor Gula biztosított arról, hogy ha bármi váratlan történne nálunk kapusposzton, természetesen azonnal rendelkezésre áll” – fogalmazott Rossi, aki ezúttal Szűcs Kornél személyében újonc játékosnak is bizalmat szavazott.

A 23 éves hátvéd a nyáron az angol másodosztályú Plymouth Argyle együttesébe szerződött, ahol Wayne Rooney irányítása mellett meggyőzően teljesít.

„Rendszeresen játszik és jól is teljesít, így Gergényi sérülésének és Vas meccshiányának eredményeként ez a legjobb alkalom arra, hogy személyesen is meggyőződjünk a kvalitásairól” – indokolt az olasz tréner, aki arról is szót ejtett, ezúttal néhány olyan játékost is meg tudott hívni, akik szeptemberben meccshiány, sérülés vagy egyéb okok miatt nem lehettek velük. A visszatérő játékosok között ott van Szappanos Péter, aki immár a szaúd-arábiai Al Fateh kapusa, illetve Fiola Attila, aki szintén a nyár utolsó napjaiban igazolt jelenlegi csapatához, az Újpesthez.

A keret hétfőn találkozik Telkiben, a magyarok aztán jövő pénteken a hollandokat fogadják, három nappal később pedig Bosznia-Hercegovinában vendégeskednek.

Marco Rossi 24 fős kerete Kapusok: Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Al Fateh), Tóth Balázs (Blackburn) Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha), Fiola Attila (Újpest), Orbán Willi (Leipzig), Szűcs Kornél (Plymouth) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Kata Mihály (MTK ), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Ádám (Spezia), Nagy Zsolt (Felcsút), Nego Loic (Le Havre), Nikitscher Tamás (Kecskemét), Schäfer András (Union Berlin) Támadók: Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz), Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Újpest), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Varga Barnabás (FTC)