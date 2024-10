- Futballista helyett szurkolónak született, és meg is írta

futball;Magyarország;szurkoló;könyv;

2024-10-02 06:00:00 CEST

„Focista szerettem volna lenni, de nagyon hamar kiderült, hogy szurkolónak születtem. Sokat beszélünk arról, a játékos mennyi mindenről mondott le, hogy profi futballista lehessen. Ez így van, de nekem pont ugyanannyi lemondás, hogy futballszurkoló legyek, és mindig mindenhol ott legyek” – szögezte le a hétfői sajtótájékoztatón Séra Attila, aki reményét fejezte ki, miszerint a könyv egyik hozadéka az lesz, hogy elkezdenek többet beszélgetni a szurkolókról is.

A könyv által betekintést nyerhetünk, hogy a ’90-es években milyen volt a magyar lelátói kultúra. Társaival egy máig működő ultracsoportot is alapított a Bozsik Stadionban.

Felelevenednek olyan történetek, hogy elment egy Paks–Honvéd kupameccsre, ahol egyedül volt Budapestről, így hazafelé felkéredzkedett a buszra. Hódmezővásárhelyen nem volt ekkora szerencséje, csak Szegedig tudták vinni, a vasútállomáson éjszakázott. Később ő maga lett a Honvéd támogatója.

Attila élt Milánóban, ahol egy véletlen folytán szerelmes lett az Interbe, később pedig eldöntötte, az lesz a munkája, hogy magyar embereket visz Milánóba, hogy ők is átélhessék azt, ami akkora hatással volt rá: a futball csodáját! Az elmúlt 25 évben nagyjából 1300 mérkőzésre vitt már szurkolókat, a 2009/10-es szezonban – amikor a José Mourinho vezette Inter triplázott – pedig ott volt kedvenc csapata összes (!) mérkőzésén.

Látta 2011-ben Rudolf Gergely Milannak lőtt gólját a San Siróban, és akkor is ott volt a lelátón, amikor Szoboszlai Dominik két hete bevette a piros-feketék kapuját. „Látni egy magyar játékost gólt lőni a San Siróban, extra élmény. A szurkolótársak tudják, hogy magyarok vagyunk, és mindig ott vagyunk. A szezon első meccsén Milák Kristófról, aztán a Puskás–Fiorentina mérkőzésről kérdeztek” – árult el pár kulisszatitkot Séra Attila, aki tavaly 106 mérkőzésre látogatott ki.

Az volt a fogadalmam, hogy soha többé nem megyek egy évben 100 meccsre… Vasárnap voltam a Honvéd–BVSC NB II-es mérkőzésen, amely a 64. volt idén. Tavaly ilyenkor 70-nél jártam, azaz 36 még belefért. Ahogy néztem a naptáramat, össze fog jönni

– mesélte elmosolyodva.

A könyvben szó esik jótékonyságról is, a jövőre tekintve pedig Séra azt is megosztotta, nemcsak a fizető utasokat szereti megajándékozni élményekkel, hanem fontos szerepet játszik az életében a jótékonykodás is. Következő ilyen akcióját februárra, a következő milánói derbire időzítette. „Mindkét klub azonnal partner volt ebben. A gyerekek extra élményeket fognak kapni, küldenek mezt is, amit el tudunk árverezni.” Hozzátette, noha a magyar szurkolók csak kis porszemek a milánói csapatok életében, hasonló akciói mellé mégis örömmel állnak a klubok.