- Perre megy az Integritás Hatóság, miután a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette a tendert, amelyet nem a Balásy-féle konzorcium nyert meg

per;Balásy Gyula;Integritás Hatóság;

2024-10-01 15:30:00 CEST

Biró Ferenc Pállal, az Integritás Hatóság elnökével készített interjút a Media1. A beszélgetés apropója az volt, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette az Integritás Hatóság kommunikációs közbeszerzési tenderének azokat a részeit, amelyeket nem Balásy Gyula két cége, a New Land Media, valamint a Lounge Design párosa nyert meg.

A lap felidézi, hogy az Integritás Hatóság idén április 9-én tette közzé tárgyalásos közbeszerzési eljárását, amely a hatóság médiaaktivitásának végrehajtásához és társadalmi edukációs céljaihoz – többek között a korrupció visszaszorítására irányuló társadalmi kommunikációhoz – volt hivatott szakmai partnereket megbízni. Az Integritás Hatóság tenderének három részből álló eljárására széles körben lehetett jelentkezni, az értékelési eljárások és a szakmai zsűri döntése pedig nem Balásy-féle konzorciumot találta a legmegfelelőbbnek a feladatra. Ezt a New Land Media sérelmezte, úgyhogy megtámadta az eredményt, a Közbeszerzési Döntőbizottság pedig jogsértésre hivatkozva meg is semmisítette az eljárást.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a Media1-nek elmondta, bíróság elé viszik a KDB döntését. – Azt gondolom, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése jogsértő, szakmailag gyenge lábakon áll és indokolatlan. Sajnos számítottunk erre a lépésre, hiszen az elmúlt több mint egy évtized során nem ez az első eset, hogy a KDB a jogszabály előírásaitól eltérően járt el. Úgy véljük, hogy a jog és az igazság a mi oldalunkon áll, ezért bíróságra visszük a KDB döntését - fogalmazott Bíró Ferenc Pál, aki megjegyezte azt is, hogy a New Land Media a jogvesztő határidő után nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, azaz a KDB azt be sem fogadhatta volna.

Az Integritás Hatóság elnöke sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a lépés hátráltatja a szervezet munkáját, amellyel végeredményben Magyarország is veszít. Leszögezte azonban, hogy az eredeti céljuktól nem téríthetik el, vagyis attól, hogy gazdasági kultúraváltást és társadalmi szemléletváltozást érjenek el Magyarországon. A közbeszerzést újra ki fogják írni.

Biró Ferenc egy érdekességet is megosztott a Balásy-cég ténykedésével kapcsolatban: – Volt több olyan piaci szereplő is, amely ténylegesen élt az előzetes szakmai konzultáció, a tárgyalás lehetőségével, komoly szakmai munkával, felkészülten érkezett. Ezzel szemben beszédes, hogy a minimális szakmai stáb mellé a New Land Media és Lounge Group konzorcium 5 jogászt küldött, akik vélhetően korlátozottan értenek a kommunikációs tervezéshez, kivitelezéshez.

A per csak elsőfokon legalább fél évig fog tartani. – Médiavásárlás tekintetében jelenleg vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy miként tudnánk a kitűzött stratégiai céljainkat megvalósítani, miszerint egy hatásos és széles célközönséget elérő kommunikációs eszközök révén gazdasági kultúraváltás, társadalmi szemléletváltozás valósuljon meg, és hogy elérjük azt, hogy a magas szintű korrupció és a befolyással való visszaélés és üzérkedés ne legyen elfogadható – mondta Biró Ferenc.