Az Integritás Hatóság elvetette Balásy Gyula cégének pályázatát, mert nem volt kreatív

elutasítás;Századvég;kommunikációs tender;Balásy Gyula;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2024-07-23 18:15:00

Az európai uniós források felhasználását ellenőrző korrupcióellenes szervezet a New Land Mediáé mellett a Századvég „kevésbé konkrét” ajánlatát is kiszórta.

Az elmúlt években szinte megszokottá vált, hogy, ha egy állami szereplő kommunikációs tendert ír ki, akkor Balásy Gyula cégei lesznek a befutók, de a Biró Ferenc vezette Integritás Hatóság három részre bontott, két évre szóló, összesen 1,1 milliárdos megbízását azonban mégsem ők nyerték el – írja az Átlátszó az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer honlapján közzétett, az ajánlatok összegzéséről szóló dokumentáció alapján. A Balásy-féle New Land Media két esetben is a legolcsóbb ajánlatot adta, de a szakmai tervük nem felelt meg az Integritás Hatóságnak.

Az elutasítások oka – olvasható a lapban –, hogy a már említett szakmai ajánlat elbírálása majdnem akkor súllyal (40 százalék) szerepelt az elbírálásban, mint az ajánlott ár (60 százalék). Az állami megbízások sorát elnyerő Balásy-féle New Land Media „kisdolgozatai” nen nyerték el a bíráló bizottság tetszését, illetve több ponton is hiányosnak találták őket, így a szakmai ajánlatra adott pontszámok végül a kedvező ár ellenére lehúzták az összpontszámot. A zsűri az első rész esetében többek között az írta, a New Land Media által javasolt szlogen, a „Nincs kivétel” azért nem jó választás, „mert a nincs szó alapvetően egy tagadó kifejezés, a kivétel szóval együtt alkalmazva pedig inkább tekintélyelvű közlés, amely gazdasági területen nem épít bizalmat egy új szervezet iránt”.

A tender eredményét az Integritás Hatóság is közzétette honlapján. Az is kiderült, hogy a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány előtt egy ír cég nyert, a bírálat szövege szerint a Századvég szakmai ajánlata ugyan „lefedi a kiírásban szereplő feltételeket, azonban kevésbé konkrét és kevésbé részletes”.