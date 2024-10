- Szegeden is Iványi Gáborék egyházának adott igazat a bíróság, a Fővárosi Kormányhivatal pedig nem tartotta a szavát

Iványi Gábor;fővárosi kormányhivatal;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Fővárosi Törvényszék;Szegedi Törvényszék;

2024-10-02 16:30:00 CEST

Múlt pénteken kézbesítette a Szegedi Törvényszék azt a határozatot, amelyben megalapozottnak ítéli a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) azonnali jogvédelemre vonatkozó kérelmét. Ugyanezen a napon Iványi Gáborék egyháza arról is értesítést kapott, hogy a Fővárosi Kormányhivatal – a korábbi MTI közleményével szemben, amelyben azt állította, hogy „Budapest Főváros Kormányhivatala tiszteletben tartja a Fővárosi Törvényszék döntését, amely helyt adott a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség azonnali jogvédelmi kérvényének”, mégis megfellebbezte azt – közölte a MET a honlapján. Az ügy így a Fővárosi Ítélőtáblához kerül.

Mint arról többször beszámoltunk, az illetékes kormányhivatalok pár nappal a tanév kezdete előtt döntöttek az iskolabezárásokról, ami miatt közel ötszáz gyerek sorsa vált bizonytalanná. Az egyháztól kapott tájékoztatás szerint néhányuknak még mindig nem találtak másik iskolát, a túlnyomó többségnek lett ugyan helye, de attól a diákok nem lettek boldogabbak. Főleg Szegedről, a saját nevelési igényű gyerekek helyzetéről érkeznek rossz hírek: nem kapják meg a nekik kötelezően járó fejlesztéseket.

A Szegedi Törvényszék fent említett, nem jogerős, 8 napon belül megfellebbezhető határozatában többek közt az áll: „köztudomású tény, hogy az Intézmény tanulóinak jelentős hányada sajátos nevelési igényű gyermek, akik számára a tanulási környezet megváltoztatása, beilleszkedés az új osztályközösségekbe, az új nevelőkkel való kapcsolat kialakítása jelentős nehézségeket okoz. A sajátos nevelési igény (SNI) olyan gyűjtőfogalom, amely többletjogokat biztosít a különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek, tanulóknak. A bíróság rámutat, az alperes a határozata meghozatalakor ezt a körülményt figyelmen kívül hagyta, a törlés indokoltságát a felperes saját érdekkörében felmerülő adó- illetőleg közműtartozására alapozta”.

A határozat azt is kiemeli, hogy „a 2024. augusztus 30. napján, tehát a 2024/2025. évi tanév megkezdése előtti utolsó munkanapon a határozatban foglaltak végrehajtása nagyobb veszteséggel és érdeksérelemmel jár, mint annak végrehajtásban történő felfüggesztése. Osztotta azon felperesi álláspontot, amely szerint életszerűtlen és a határidőben kivitelezhetetlen elvárás azon alperesi utasítás, hogy a felperes a tanév kezdetéig értesítse tanulóit és mindegyik tanulót személyre szabottan tájékoztassa arról, hogy az adott évfolyam esetében mely intézmény jogosult a tanuló fogadására. E körben a bíróság rámutat továbbá arra is, hogy ezen kijelölt intézmények nem feltétlenül felelnek meg a sajátos nevelési igényű tanulók egyedi igényeinek, amely a törölt intézményekben jogviszonnyal rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók jogos érdekeit is sérti.”