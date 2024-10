- Fontos bástya esett el, az ukrán hadvezetés kivonja csapatait Vuhledarból

Oroszország;stratégia;Ukrajna;harcok;erőviszonyok;orosz-ukrán háború;

2024-10-02 19:05:00 CEST

Az ukrán hadsereg úgy döntött, hogy a bekerítés veszélye miatt kivonja csapatait a donyecki Vuhledarból – közölte Hortyica hadműveleti-stratégiai haderőcsoport szerdán, egy nappal azután, hogy az orosz hadsereg bejelentette a régió délnyugati részén lévő város elfoglalását. A főparancsnokság engedélyt adott az egységek kivonására, "hogy megőrizzék a személyi állományt és a katonai felszerelést, és új pozíciót foglaljanak el a további akciókhoz” – állt a közleményében. E szerint az ellenségnek a „hosszú csatákban elszenvedett súlyos veszteségek ellenére sikerült tartalékokat küldenie a város elleni oldalirányú támadásokra, s ez kimerítette a védekező ukrán erőket”.

Ukrajna 72. gépesített dandárja közel két évig védte Vuhledart. Az orosz erők nem sokkal a 2022-es teljes körű invázió kezdete után megpróbálták elfoglalni az egykor 15 ezer lakosú bányászvárost, de kudarcot vallottak, s így a város az ukrán védelem fő védőbástyája lett a donyecki front déli részén. A megszállt Donyeck városától mintegy 50 kilométerre délnyugatra és Zaporizzsja megye határától 40 kilométerre keletre lévő Vuhledar mostanáig az ukránok utolsó erődítménye volt a nyugatra eső Velika Novoszilka falu előtt. Elvesztése így szakértők szerint veszélyezteti a régió még ukrán kézen fekvő délnyugati részének biztonságát.

Vuhledar stratégiai jelentőségét azonban főleg az adja, hogy a várostól délre lévő kereszteződésből vezet a T-0509-es autópálya Velika Novoszilka felé, illetve egy alacsonyabb rendű országút az észak felé 30, illetve 70 kilométerre lévő Kurahove és Pokrovszk irányába. E két város fontos logisztikai csomópontja az ukrán erők utánpótlásának. Mindkettő hónapok óta az orosz erők folyamatos támadásai alatt áll, de Vuhledar irányából eddig nem tudták őket megközelíteni. A kereszteződés ellenőrzése így különösen fontos volt a Donyeck megye egészét megszállni akaró Moszkva számára.

A keddi fejlemény az oroszok legfontosabb, jelképes győzelme Avgyijivka februári elvesztése óta, amelyhez nagyban hozzájárult az ukrán hadsereg súlyos lőszer és emberhiánya, valamint hogy az amerikai Republikánus Párt trumpista szárnya akkor már hónapok óta akadályozta az Ukrajnának szánt újabb támogatási csomag kongresszusi elfogadását. A vuhledari vereség hátterében is hasonlóan okok állnak. Oroszország nagyobb kapacitásai és az Irántól, Észak-Koreától, valamint Kínától kapott fegyverek és alkatrészek miatt Moszkva erői továbbra is fölényben vannak a fegyverzet tekintetében. Ami az élőerőt illeti, bár az áprilisban elfogadott új ukrán mozgósítási törvény nyomán a nyáron megkezdődtek a behívások, szakértők szerint a létszámnövekedés is súlyos gondokat okoz a hadseregben az újonnan felállított ukrán dandárok gyenge felszereltsége és a parancsnokok tapasztalatlansága miatt.

Igaz, hogy az egyes donyecki frontszakaszokon indított, nem egyszer napi húsz roham miatt az orosz erők vesztesége (a sebesülteket is beleszámolva) ukrán közlés szerint hatalmas, a napi ezer főt is eléri, és az ukrán erők kurszki betörésekor Moszkvának jelentős erőket kellett oda átvezényelnie, de szakértők szerint az orosz hadvezetés még képes folyamatosan feltölteni a donyecki fronton lévő alakulatokat. A szerződéses katonáknak ajánlott egyre magasabb fizetés mellett ugyanakkor fokozódó emberhiányra utal az is, hogy az orosz hatóságok most azt tervezik, az országszerte előzetes letartóztatásban lévő 60 ezer vádlott mintegy 40 százalékát szerződésesként háborúba küldik. Vlagyimir Putyin szerdán aláírta azokat a törvényeket, amelyek ezt lehetővé teszik - írja a Meduza.