Az oroszoknak már egyszerre csak egy nagy csatára van erejük, de a mostani áttörés után már jelentős győzelmeket érhetnek el

Ukrajna 2014 óta egyetlen katlancsatát sem nyert meg, Pokrovszk eleste után az oroszok egy éven belül elérhetik az észak-donyecki Kramatorszkot és Szlovjanszkot is - értékelte a front helyzetét a Népszavának Takács Márk katonai szakértő, aki szerint Vlagyimir Putyin nem fog tárgyalni, amíg az orosz gazdaság meg nem roppan annyira, hogy a hadsereg ellátása is veszélybe kerül.