Ukrajna 2014 óta egyetlen katlancsatát sem nyert meg, Pokrovszk eleste után az oroszok egy éven belül elérhetik az észak-donyecki Kramatorszkot és Szlovjanszkot is - értékelte a front helyzetét a Népszavának Takács Márk katonai szakértő, aki szerint Vlagyimir Putyin nem fog tárgyalni, amíg az orosz gazdaság meg nem roppan annyira, hogy a hadsereg ellátása is veszélybe kerül.
A város elvesztése alapvetően átrajzolhatja a donyecki frontvonalakat.
Oroszország számára felértékelődött az észak-koreai rezsim politikai és katonai támogatásának ügye.
A 2010-es kormányváltás óta a Balatonnál is átalakultak az erőviszonyok, a legnagyobb haszonélvezők Orbán Viktor miniszterelnök köréből kerültek ki. A tóval kapcsolatos döntéseknél is az ő szavuk számít leginkább.
Vasárnap rendezik meg a francia regionális választás második fordulóját. Bár a régiók nagy részében sikerül a második helyre szorítani a jobboldali radikális Nemzeti Front jelöltjét, az első forduló szégyenét már nem lehet helyrehozni. Az első fordulóban a szocialisták ugyan országosan csak a harmadik legtöbb voksot kapták, a Zöldekkel való együttműködésnek köszönhetően több régióban is győzhetnek.