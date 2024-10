- Hadházy Ákos: Pofátlan végkielégítést szavaztatott meg magának Verőce újraválasztott polgármestere

polgármester;végkielégítés;Verőce;jutalom;szabadság;

2024-10-03 15:35:00 CEST

Újabb induló a „Ki a legpofátlanabb polgi” versenyen: Verőce polgármesterét ugyan újraválasztották, az előző ciklus utolsó rendkívüli – szeptember 27-i – ülésén azonban megszavaztatott magának háromhavi végkielégítést, és a ki nem vett szabadságok megváltását, összesen mintegy három millió forintot – írja csütörtöki Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő néhány részletet is közöl Oroszi Beáta jegyzőnek a polgármestert magasztaló előterjesztéséből.

A település önkormányzatának honlapján olvasható előterjesztés eredetileg A polgármester jogviszonyával kapcsolatos tájékoztatás címet viselte, de szerzője valójában hosszasan próbálja alátámasztani a juttatásokat. – Grauszmann György polgármester 10 éve Verőce község első embere – tudatja a dokumentum, aláhúzva: „Újraválasztásai mögött nyilvánvalóan településvezetői munkája elismerése áll, nem is célja jelen előterjesztésnek ezen eredmények felsorolása”.

– Polgármesterként a település folyamatos fejlesztése áll munkájának középpontjában, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett. A pályázati anyagok összeállítása, tervezések, engedélyeztetések lebonyolítása sok munkát és szervezést, egyeztetést igényelnek. A beruházásokon túlmenően az egyéb önkormányzati feladatokban is hathatósan vállal szerepet, koordinálja és irányítja az önkormányzati munkavállalókat, közfoglalkoztatottakat. Kiváló kapcsolatot tart fenn a környező települések polgármestereivel, szakhatóságokkal, állami szervek képviselőivel. Nem ritka, amikor munkakörébe nem tartozó feladatokat végez, például traktort vezet az éjjeli órákban, hogy reggelre a főbb utak hómentesek legyenek, vagy éppen iskolai versenyre szállít diákokat – sorolta a jegyző, kiemelve, hogy „Grauszmann György polgármester szabadidejét sem kímélve, a község érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját”.

Az előterjesztésből az is kiderült, hogy a település vezetőjének 37 nap ki nem vett szabadságát fizetik ki 780 ezer forintos havi fizetése alapján, emellett háromhavi végkielégítés jár neki Oroszi Beáta szerint az önkormányzati törvény alapján, s az előterjesztésben van egy rejtélyes utalás is, arra, hogy bizony még jutalmat is javasolnak a polgármesternek újraválasztása alkalmából. Azt egyelőre nem tudni, hogy végül hogyan döntött a képviselő-testület, de a jegyző arra felhívta a képviselők figyelmét, hogy „a jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét”.