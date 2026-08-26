3905-en átlagosan bruttó 1 195 058 forintot kaptak, ami az összesített havi átlagbér 93,2 százalékának felelt meg.
Annak ellenére, hogy ha egy pedagógust már szankcionáltak valamilyen fegyelmi ügyben, nem lehet ugyanarra az ügyre hivatkozva további szankciókat kiszabni.
Néhány éve a járványra hivatkozva egyszer már meglepte saját magát négymillió forinttal, kár, hogy ezt később a kormányhivatal törvényellenesnek találta.
A korábbi évhez hasonlóan tavaly is csak a Honvédelmi Minisztérium osztott karácsonyi jutalmat, és ott is nagyrészt az alacsonyabb beosztásban dolgozóknak, illetve a katonáknak és a tábori lelkészszolgálatnak.
A politikus lassan húsz éve irányítja a várost, legutóbb is fölényesen nyert.
Vagyis karácsonyi jutalmat, 1776 dollár értékben.
A tanároknak utalt jutalom összege nem tűnik egységesnek. Sokan azt is jelezték, hogy semmilyen értesítést nem kaptak év végi jutalmakról.
Fejenként körülbelül 1,3 millió forintot tehettek zsebre.
A jelek szerint nem engedhette meg magának az állam, hogy pulykapénzosztásba kezdjen 2024 végén – derült ki a Népszava közérdekű adatigényléseiből. Huszonhárom állami tulajdonú vállalatól, háttérintézménytől kértünk adatokat, 21 esetben kaptunk választ, kizárólag nemlegeset.
A polgármester a napokban pont arról beszélt, hogy a város nincs könnyű anyagi helyzetben, a milliós jutalmakra a jelek szerint mégis lehet fedezet.
A tanárok igen, a tankerületi igazgatók nem kapnak év végi jutalmat – tudta meg lapunk.
Böröcz László, az I.kerület frissen hivatalba lépett fideszes polgármestere feljelentést tesz.
A jegyzői előterjesztés alapján legalább hárommillió forint ütötte a markát a független Grauszmann Györgynek, aki – amint arra a javaslat is felhívta a figyelmet –, képes volt éjjel traktort vezetni a hómentes utakért, ráadásul sofőrként még a diákokat is furikázta az iskolai versenyre.
Aros János azt nyilatkozta, keresi a jogi lehetőségét annak, hogyan tudja nem felvenni az összeget.
Ők a január 1. előtti rendszerben még nem érték el a jubileumot, a január 1. utáni szabályok szerint azonban már túl is léptek rajta.
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nem gondolja, hogy ez erkölcsileg összeférhetetlen lenne.
Úgy tűnik, idén sem kapnak a minisztériumi dolgozók év végi prémiumot – derült ki a Népszava közérdekű adatigénylésére érkezett válaszokból.
Nem számíthatnak év végi jutalomesőre a vidéki települések polgármesterei, cégigazgatói – derül ki körképünkből. A hivatali, intézményi dolgozók viszont sok helyen kapnak prémiumot.
Ezt a sportért felelős államtitkárság javasolta a kormánynak, a kormány pedig egyetértett a tervvel.
A Budapesti Közművek vezérigazgatója a Fidesz frakcióvezetőjének „mesés városházi jutalmakról, dugókról, koszról és szemétről” szóló posztjára válaszolt.
A vizsgálat már korábban lezajlott, amely megállapította, hogy minden jogszerűen történt.
Ha már a képviselő-testület ezt felajánlja, akkor nem fog előle aszkétaként elfutni.
„Ennyit ér maguknak az a gyerek, aki egész évben dolgozott, és remekül teljesített” – összegezte a történteket a belügyminiszternek címzett bejegyzésében.
Két évvel ezelőtt, 2021 nyarán héthavi jutalomról döntöttek, Dióssi Csaba polgármester akkor 5,7 millió forintot kapott. Azóta persze a fizetése is emelkedett.
Nemrég zárult le a parancsnoki kivizsgálás is, amely megállapította, hogy mind a lőfegyver használata, mind az egyéb kényszerítőeszközök alkalmazása jogszerű és szakszerű volt.
Szente Kálmán megnyugtatta a 24.hu-t azzal kapcsolatban, hogy a pénzt már be is fizette az „egyetlen ingatlantulajdonának számító solymári családi ház hitel-előtörlesztésére”.
Húzták az időt, aztán nem a megfelelő adatsort küldték el.
Felháborítónak tartja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, hogy miközben a tankerületi vezetők között összesen 110 millió forint motivációs elismerést osztottak szét tavaly év végén, a pedagógusok lényegében semmilyen jutalomra nem számíthatnak.
Vass György azt állítja, nem azért mondott le a jutalomról, mert Gulyás Gergely szólt.
Miután Gulyás Gergely is kritizálta, rájött, hogy jobb, ha inkább nem veszi fel.