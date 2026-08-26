Hadházy Ákos: Pofátlan végkielégítést szavaztatott meg magának Verőce újraválasztott polgármestere

A jegyzői előterjesztés alapján legalább hárommillió forint ütötte a markát a független Grauszmann Györgynek, aki – amint arra a javaslat is felhívta a figyelmet –, képes volt éjjel traktort vezetni a hómentes utakért, ráadásul sofőrként még a diákokat is furikázta az iskolai versenyre.