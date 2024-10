szüret;képgaléria;

2024-10-04 06:00:00 CEST

Országszerte elkezdődött, avagy szőlőfajtától és az idei évjárat érési idejétől függően néhol már véget is ért a szüreti szezon. A szőlőhegyről az emberek többségének a buja ültetvények, a lankás domboldal, a kultúrtáj, a csicsergő madarak (meg a seregélyek) jutnak eszébe és a szőlősgazdák, akik ma is épp úgy művelik a szőlőt, ahogy már az apjuk, a nagyapjuk és a dédapjuk is tette.

Fotósunk, Huszár Dávid Noszvajon járt szüreten a Nyilasmár-dűlőn, emellett az egri Kovács Nimród borászatban készített fotóiból is láthatnak képgalériánkban. Az idei év jó meleg volt, a szakemberek szerint jó évjáratnak ígérkezik, alig várjuk, hogy kóstolhassuk friss, gyümölcsös ízeit!