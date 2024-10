- Heti abszurd: Piros pecsenye Pókember módra

Heti abszurd;

2024-10-06 13:12:00 CEST

A Tűz van, babám! tombolajelenete jut erről eszembe, amikor a tűzoltóbálon leoltják a villanyt, hogy az addig eltulajdonított tárgyakat mindenki tegye vissza a helyére, mire az elsötétítés közben a maradék nyeremény is eltűnik. Aztán a bizottság elvitatkozik azon, hogy ki az igazi bűnös, aki lopott, de visszaadta, vagy aki úgy lopott, hogy nem vett sorsjegyet, végül kilyukadnak oda, hogy ahol mindenki lop, ott senki sem érdemli meg, hogy nyerjen. A magyar választók meg mindig csak tátott szájjal néznek, hogy „így megy ez”.

Persze tisztelet a kivételnek, de Csepelen ez már régóta nem hír. A Fidesz által megpuccsolt helyi Fidesz, úgy is, mint Németh Szilárd és az egykori alpolgármester Ábel Attila (szegény Anita mostanában biztos sokat csuklik) verbális iszapbirkózásától máig hangos a sajtó. Vagy nevezzük Pókember és Vészmanó küzdelmének?

Március óta tudjuk Ábeltől, hogy Németh azért záratta ki őt Borbély Lénárddal együtt a Fideszből, mert „nem loptak neki”. Most előrukkolt a rendezői változattal, külön fejezetet szentelve Németh „Pókember-korszakának”. Eszerint amikor Németh 2014-ben kikapott a választásokon, mély depresszióba esett: „Amikor nem csontrészeg valahol, jön-megy az önkormányzatban, és énekel. (...) Pókember, pókember, mindent tud, amit egy póknak kell / hálót sző, lyukasat, és elkapja a rovarokat / Ó, vigyázz, ott repül a Pókember!” Vidám élet lehetett ekkoriban a csepeli önkormányzatban, ha igaz a beszámoló, erőst gondolkodhattak a kulcsra zárt ajtajaik mögül aggódó városvezetők, hogy vajon a pártközpontot hívják-e, vagy inkább a kijózanítót. Ámde attól még, hogy egy belső levelezésben a munkatársai a háta mögött kibeszélnek egy vezetőt, az még nem feltétlen bizonyíték minden elkövetett gazságára, holott Ábel ekként lobogtatja a tacepaókra kinyomtatott Gmail-üzeneteket. Továbbá újabb gyorstalpalót kaphattunk tőle a közéletben egyre feltűnőbben elharapózó ­narcizmusról, amit az exalpolgármester pszichiáteri diploma nélkül simán diagnosztizált. De hát ha egyszer erre utaló jelek vannak, akkor jelek vannak, és kész. Míg ők csinálják az ingyenműsort, lapunk írta meg a héten, hogy a propaganda már 65 millió forintot elköltött Magyar Péter magánéletére, bár a legutóbbi exbarátnős betámadásuk elé bevetődött Orbán minime-je, és ellopta a show-t.

Azt simán elhiszem Vogel Evelinnek, hogy „Magyar Péter nem az, akinek látszik”, mert én ugyan semmit sem tudok róla, még a látszatáról is alig. Más egyébbel aligha érvelt még a szavazatomért, mint hogy utálja a Fideszt (amit egykor szeretett, sajna). Nekem kissé gyanús, hogy soha semmiért nem vállal felelősséget, mindig mindenért másokat hibáztat, miközben ezzel párhuzamosan lehet igaz az is, amit állít, hogy megint csak a rogáni propaganda csápjai kapálóznak utána. De hogy valaki, még ha joggal pipa is az exére, azzal kezdjen egy posztot róla, hogy „Evelin a barátnőm volt, szívből szerettem. 2023 áprilisa óta támogattam őt anyagilag”, annak az a kellemetlen mellékzöngéje, mintha a pénzéért cserébe valamit elvárt volna, legyen az szex, háztartási munka vagy lojalitás, amit láthatóan nem kapott meg, emiatt most frusztrált.

Mondjuk ki nyíltan, ahogy ingyenebéd nincs, úgy nincs ingyendugás sem, mindenkinek van ára, csak a tarifa eltérő. Vogel Evelin Magyarnak rossz befektetés volt, és ha hihetünk az ex exének, akkor Rogánnak is.

Mert püff, nyekk, bekacsázott Orbán Balázs, akiről már biztos nemcsak azt mérték meg, le kell-e mondania az oroszok beinvitálásáért és egyéb főbűneiért, hanem hogy őt használják-e ágyútölteléknek, ha Szergejék nem röhögik ki az államtitkárt. Mert amúgy is ez volt a tervük, csak egyelőre az ukránok feltartóztatták őket, és kicsit nagyobb falat lenne nekiveselkedni az egész NATO-nak, csak mert erről álmodik kis Balázs. Akiért majdnem elnézést kért még Orbán Viktor is, aztán mégsem, hisz ő sosem tenne ilyet (még egy férfi, aki még sosem hibázott). Kövér László kézbesítette helyette a pofont: „aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni és okoskodni, mert hibát követ el” – oktatta ki a politikai tanácsadót a mindenkinél okoskodóbb házelnök.

Az Inforádiónak kinyilatkoztató Kövér úgy látja, hogy az elmúlt évtizedekben az értelmiség eltűnt. Azok az idők pedig szerinte megszűntek – már ha egyáltalán voltak –, ahol értelmesen lehetett beszélni olyan kérdésekről, amelyek bonyolultabb összefüggésekben érthetők csak meg. Mókás, hogy ezt épp a főházmester mondja, köszönjük meg neki és harcostársainak, hogy az értelmes beszélgetés lehetőségét, módját beláthatatlan időre felfüggesztették. Az értelmiség viszont megvan, csak aki tehette külföldre, más fészbúkposztokba száműzte magát. Egy virtuális buboréklakóparkban dekkol, és maga magának írogat, beleértve a független sajtó (olvasóinak) maradék morzsácskáit.

„Nem érzem magamban az erőt” – sóhajtott fel a telefonban egyik szerzőnk a héten, és mélyen meg tudom érteni, olykor én sem. Időnként kell mással is foglalkoznunk, mint Orbánokkal. És mi szerencsések vagyunk, hogy ezt munkaidőben tesszük, bár aligha olyan megengedő a hivatásunk, mint egy irodistának, akinek délután fél ötkor kiesik a kezéből a toll, oszt jó napot. A hét hírei közül kiemelném, hogy

Kurt Cobainnek és Tony Hawknak közös unokája született.

Két legenda vérvonala egyesült, mire a hetvenes-nyolcvanas évek szülöttei és az egész MTV-generáció együtt elmorzsolnak egy könnycseppet. Máris ő a föld legmenőbb bébije, a Húsgolyó nevű megacuki thaiföldi törpevíziló-bébi a futottak még kategória. Különben is, bár még foga sincs, megpróbálta fenékbe harapni a gondozóját, és a TikTokon már cancelolták szegényt.