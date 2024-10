- Orbán Viktor őszinte öngólsága

migráció;Orbán-rezsim;Orbán Balázs;orosz-ukrán háború;

2024-10-05 17:29:00 CEST

Érdekes élmény volna: Orbán Viktor hazugságvizsgálón (igen, mindegyik politikus az volna, na de ki a leggazdagabb és a legkormányfőbb manapság, ugye?). Mivel az igazság megvallását nem viselné jól egyetlen vágyvezérelten kódorgó, a rezsimben hívő közeg sem, a demokraták meg pláne, ezért nehéz lenne elkerülni az utcai zavargásokat. Az őszödi beszéd ártalmatlan, és legalább kiutat kereső vallomás volt ahhoz képest, mint amilyen a Fidesz bármely igazmondása volna. A Fidesznek nincs igazmondása. Nem tud ilyenje lenni. Csak a hatalom megtartására kiépített s ebből következően elkerülhetetlenül maffiaszerű rendszere van, amiben rég elenyésztek az igazság magvai.

Jó szándék adódhatnék időnként. Jó szándék lehetett volna például a határon túli magyarság jogainak határozott képviselete (amiben nemzeti konszenzusnak illenék lennie), de a Fidesz kezdettől és nyíltan politikai célokra használja ezt a képviseletet. Nincs tiszta jó szándék Orbánék politikájában. Nincs oly döntés, amit őszintén és kizárólag a közjóért hoznának meg. Minden mögött számítás van: mivel lehet megosztani az országot, s benne az ellenzéket. Például osztogatással, mint amilyen a rezsicsökkentés, első látásra.

Csakhogy a rezsicsökkentés szemfényvesztés: Magyarországnak nincs szíriuszi pénzbányája, ahonnan a Mészáros & Mészáros toloncolja haza a bankóhegyeket.

Amit a rendszer odaad a rezsicsökkentésen, azt elveszi az 1300 milliárdot meghaladó (2022) MVM-plusztámogatással, még ha ez „elvétel” valamelyest arányos is az eltérő keresetek miatt. De ez is adóbevételből van, tehát ez is emberek pénze. De erről a Fidesznek egy őszinte mondata sincs. És az alaptörvénye megengedi a narancssárga megtakarítási rubrikát a számlákon, de elviseli, hogy ne szerepeljen egy másik rubrikában, hogy mennyi ezen közben a ráfordítás a másik zsebből. Közveszélyes ámítás. Óvodában érthető volna. És éppen ez vele a baj.