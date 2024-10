- Magyar Péter üzent Karácsony Gergelynek, szerinte budapesti nagykoalíció márpedig nem lesz

Karácsony Gergely;frakció;Fővárosi Közgyűlés;Magyar Péter;TISZA Párt;

Már a Fővárosi Közgyűlés első tanácskozásán megdőlt mind Szentkirályi Alexandra Fidesz-frakcióvezető, mint a Gyurcsány Ferenc vezette DK narratívája: sem a Tisza-Fidesz-, sem a Karácsony-Tisza-nagykoalícó nem állt föl a közgyűlésben, és nem is fog – közölte a pénteki alakuló ülés után Magyar Péter. Hozzátette ugyanakkor, ahogy korábban is ígérték: ügyek mentén sokszor együtt tudtak szavazni Fidesszel, a Vitézy Dávid-féle Podmaniczky-frakcióval vagy éppen mindkét csoporttal szemben, más frakciókkal.

A szervezeti és működési szabályzat (szmsz) végül elnapolt tárgyalásáról Magyar annyit mondott, hogy az ülést megelőzően olyan hangokat lehetett halani, hogy itt sarokba szorították a főpolgármestert, mert a Tisza Párt, illetve Vitézy csapata leszavazta őt. – Ehhez képest a felhívás, hogy egyáltalán módosító javaslatokat tegyenek az szmsz módosításához, múlt pénteken érkezett, és hétfő reggel tízig kellett leadni, aztán egyetlen egyeztetés volt, és még most péntekre virradóra is érkeztek újabb és újabb javaslatok, idő sem volt mindet végigolvasni. Ez elképesztő egy olyan előterjesztésnél, ami öt évre előre meghatározza a munka menetét – tette hozzá.

– Azt, hogy Karácsony Gergely valóban akar-e a fővárosi frakciókkal együttműködni vagy nem, ezt neki kell eldöntenie. Az áldozati pózok ideje lejárt, és mindenki számára világos, hogy – néhány kisebb kivétellel – pártokon átívelő álláspont, hogy a közgyűlésnek igenis vissza kell kapnia a jogosítványait, hatásköreit, jogköreit, amelyek a Demszky- és a Tarlós-érában is megvoltak, és amelyeket utána vettek el a közgyűléstől. Hiába mondta a főpolgármester, hogy ő ennyi, meg annyi dologban engedett, az igazán fontos pontokban nem, például a legfontosabban, a 150 milliárdos költségvetésű nagy főváros cégek ügyében nem, ehelyett jogászkodtak. Ezek után politikai egyeztetésre lesz szükség a frakciók és főpolgármester között – szögezte le Magyar Péter.

Maga Karácsony Gergely a Magyar Péter megszólalása utáni posztjában együttműködésről és demokráciáról írt, világossá tette: „A választók többsége a programom végrehajtásával bízott meg, főpolgármesterként ennek a bizalomnak megfelelni nem csak felelősség, de kötelesség is. Az új Fővárosi Közgyűlésbe került pártok képviselőinek felelőssége nem az, hogy a kötelességem teljesítésében mindenkor támogassanak, de hogy ebben megakadályozzanak, hogy a választói akaratot bármilyen szándékból felülírják, azt megengedni sem most, sem később nem fogom. Sok jogkört hajlandó vagyok átengedni, a felelősségem és kötelességem teljesítéséhez szükségeseket nem. Ha ez így nem megfelelő, dolgozunk a ma is érvényes szabályok szerint tovább Budapest érdekében.”