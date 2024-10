- Kéri Lászlóval és Gulyás Balázzsal tör be a közéleti médiatérbe Magyar Péter testvérének Kontroll TV-je

műsor;online média;Kéri László;testvér;Tarr Péter;Magyar Péter;

2024-10-04 22:15:00 CEST

Kéri László saját műsort indít Magyar Péter öccsének Kontroll TV-jén; a 73 éves politológus Kéri kérdi címmel készít majd közéleti interjúkat hétfőként jelentkező műsorában – vette észre hvg.hu pénteken a médium Facebook-oldalán. A Magyar Márton YouTube-csatornáján induló Kontroll TV-ről még csütörtökön adott hírt a Media1. Eszerint Magyar egykori főnökét, a Simicska-féle HírTV egykori vezérigazgató-helyettesét, korábban a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettesét, a Media1 munkatársát és a Gattyán György-féle Frisshirek.hu volt főszerkesztőjét, Tarr Pétert kérte fel főszerkesztőnek.

A jövőben a Kontroll Média néven induló új médiaszolgáltatáshoz csatlakozik műsorvezetőként Gulyás Balázs, a Gulyáságyú Média alapítója is. Ugyanis ezen a felületen tér vissza a Szabadsajtó Klub. A műsoruk epizódjai péntekenként lesznek láthatók, az alapcsapattal, Tóta W. Árpáddal, Stumpf Andrással és Tompos Ádámmal. Továbbá Borókai Gábor, a Simicska Lajos-féle Heti Válasz egykori főszerkesztője, az első Orbán-kormány kormányszóvivője is felbukkant a kontroll.hu Facebook-felületén az egyik videóban. – Magyar Péter öccse Kontroll Média Szolgáltató Kft. néven alapított új céget, és a kontroll.hu címen hírportált is indít. Jegyzett tőkéje 5 millió forint – derült ki a Media1 cikkéből.

Még a múlt héten számolt be arról lapunk is, hogy Magyar Péter testvére online újságot indít, de állítja, a Tisza Párttól függetlenül működnek majd. Magyar Márton korábban a Hír TV-nél, majd az Index kiadójánál is, sőt a Jobbiknál is dolgozott, tavasszal azért a bátyja EP-kampányába is besegített. Ezzel összefüggésben a Medaia1 azt is írta, hogy információjuk szerint Magyar Mártonnak abban is szerepe volt, hogy Bojár Gábor milliárdos üzletember több millió forinttal támogatta Magyar Pétert még a választások előtt. Ő maga azt állította, hogy a médiavállalkozásához szükséges pénzt több jelentős üzletembertől kalapozta össze. Az új médiatulajdonos korábban a 24.hu-nak terveiről annyit mondott, hogy már októberben beléphetnek a magyar médiapiacra. A leendő újság írott, videós és podcast formátumban is közöl majd tartalmakat.