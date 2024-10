- „Minden felhasználható pénzt előre elköltöttek” – Van város, ahol a régi képviselő-testület az utolsó munkanapján is bevitt egy ütést az új vezetésnek

Magyarország;önkormányzat;vidék;átadás-átvétel;

2024-10-04 21:31:00 CEST

A legtöbb magyarországi településen október első hetében felálltak az új, idén júniusban megválasztott, de az átmeneti négy hónap után ténylegesen csak most hatalomra került önkormányzatok, és elfoglalták a helyüket az új vagy újraválasztott polgármesterek. Az átadás-átvétel hivatalos procedúrája még napokig elhúzódhat, de sok esetben már most kiderült, milyen, nem várt nehézségekkel kell szembenézniük az új vezetőknek.

Nem lesz könnyű dolga a baloldali Györfi Mihály polgármesternek Szolnokon, hisz a 17 tagú képvelőtestületben kilenc fős a Fidesz-frakció, ami egyelőre többséget jelent a jobboldal számára a döntések meghozatalához. Noha az első alakuló ülést csak október 10-én tartják, a kiszivárgott hírek szerint a kormánypárti képviselők jelentősen korlátozni szeretnék a polgármester hatásköreit, pénzügyi mozgásterét. Ezt ő lapunknak úgy kommentálta:

el tud fogadni bizonyos kompromisszumokat, de az nevetséges lenne, ha minden egyes, a napi ügymenethez tartozó kifizetésnél a képviselő-testületet kellene összehívni.

Hozzátette azt is, hogy független szakértőkkel át fogják világítani a város eddigi működését, részben, hogy tiszta lappal indulva tisztán lássanak, részben hogy hatékonyabban tudják szervezni Szolnok életét.

Nehéz idők várnak Győrben Pintér Bencére is. A kormánypárti Dézsi Csaba Andrást – és elődjét, a szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot is – legyőző ellenzéki polgármesternek amúgy is fideszes többségű közgyűléssel kell együtt dolgoznia, ám a régi városvezetés az utolsó pillanatig azon dolgozott, minél kevesebb jogköre maradjon, s hogy a városi cégekbe, intézményekbe bebetonozza saját embereit. Emellett néhány nappal az átadás-átvétel előtt több olyan rendelkezést is megszavazott, mely jelentősen csorbítja Pintér jogköreit, illetve egy új szervezeti és működési szabályzatot is alkottak, ami elvileg az új testület feladata lett volna megalakulása után.

A dél-somogyi Csurgón viszont még annál is rosszabb a helyzet, mint amire az új polgármester előzetesen számított. A KDNP-s honatya, exállamtitkár Szászfalvi László városában a kormánypárti képviselő által támogatott városvezetőt legyőző Ilia Csaba a vártnál is borzasztóbb pénzügyi adatokkal szembesült, kiderült a kisváros kemény mínuszokkal küzd, s jelenleg úgy tűnik, az utolsó negyedév átvészelése sem lesz egyszerű.

– A 70 milliós likvid hitelünket már felélte az előző vezetés, itt maradt egy 50 milliós hitelvisszafizetési-kötelezettség, aminek viszont nincs fedezete a kasszában

– magyarázta az új polgármester. – Sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, s ezek alapján már biztos, feszített, szigorú, s az ideinél kisebb költségvetésből kell jövőre gazdálkodnunk. A hivatal munkája is nehézkes egyelőre, ugyanis távozott a jegyző, az aljegyző, a pénzügyi vezető és még négy munkatárs, azaz feladat akad rengeteg, csak ember nincs hozzá. Próbáltam találkozni Szászfalvi Lászlóval, hogy beszéljünk a folytatásról, de szeptember eleje óta nem kaptam időpontot hozzá.

A KDNP-s képviselő körzetének másik, eddig kormánypárti irányítású, ám októbertől ellenzéki vezetésű városában, Barcson sem jobb a helyzet. Az új polgármesterrel, az ellenzéki Anderné Röszler Erikával beszélgetve kiderült, Fidesz-KDNP-s elődje, Koós Csaba 20 percet szánt az átadás átvételre arra hivatkozva, hogy nincsenek folyamatban lévő ügyek. Mások viszont akadnak, ahogy Csurgón, itt is sorra napvilágra kerülnek a kétes ügyek. – Erre az évre nem maradt semmi mozgásterünk – állította az új városvezető –, minden felhasználható pénzt előre elköltöttek. A most beérkezett iparűzési adóban sem tudunk gondolkodni, ugyanis év végéig ebből kell kipótolni az önkormányzatnál dolgozók bérét. Két nap alatt egy 22 és egy 40 milliós tartozás került elő, valahogy ki kellene gazdálkodni, de ez csak a jéghegy csúcsa: még sok csontvázra számítunk. A TOP-os pályázatokra kapott összesen 2,2 milliárdról viszont lemondhat egyelőre a város, a 2022-23-ban elnyert összegeket ugyanis visszavonták, mivel 1,5-2 év alatt egyetlen projekt sem jutott el a 10 százalékos készültségig, noha a pénzt a pályázati szerződések aláírásakor megkapta a város, ám a korábbi vezetés láthatóan nem kapkodott.

Balatonföldváron a testületben többségbe került ellenzék csak a jövő szerdai alakuló ülés után láthat bele érdemben a fontosabb dokumentumokba. Az erőviszonyok ugyan megváltoztak, ám a korábbi fideszes polgármester, Holovits Huba a helyén maradt. Az eddig kisebbségben lévő ellenzékiek mindenesetre a régi testület utolsó munkanapján még kaptak egy gyomrost, hiszen a kormánypárti többség a hétfő testületi ülésen támogatta a Nyugati-strandon kikötőt építő Balabo Kft. ötletét. Ahogyan elsőként beszámoltunk róla, a Kúria a múlt héten megsemmisítette a veszprémi kormányhivatalnak a balatonföldvári Nyugati-strandon épülő kikötőre kiadott engedélyét. Többek között arra hivatkozva, hogy ezzel sérül a strandfunkció. A cég kitalálta, hogy hidat épít a parti sétány és az egyik mólószár közé – más kérdés, hogy jogászok szerint ez nem megoldás, hiszen attól a kikötő még ott marad a strand közepén. A hétfő ülésen amúgy egy 10 éves, a strand előtti területre vonatkozó szerződést is elfogadott a régi testület. Noha a választások után az Állami Számvevőszék ajánlásában felhívta a testületek figyelmét, lehetőség szerint már ne kössenek hosszú távú szerződéseket – a földvárinak mandátuma utolsó napján azért sikerült.

Idilli állapotok, barátságok gesztusok

Nagykanizsán szinte idilli állapotban érezhette magát Horváth Jácint, az új ellenzéki polgármester, hiszen az átadás-átvétel gördülékenyen zajlott le, a hivatal munkatársai mindent precízen előkészítettek, s a szekrényekből kidőlő komolyabb csontvázakra sem számíthat. Persze ehhez az is kellett, hogy az ellenzéki Éljen VárosuNk! egyesület már 2019-ben többségbe került a közgyűlésben, így hiába a fideszes polgármester, Balogh László, ráláttak a város működésére, a szerződések többségére, illetve érdemben bele tudtak szólni a pályázatokba, szerződéskötésekbe.

– Átvettem a folyamatban lévő ügyeket, s azonnal intézkedést egyik sem igényel – mondta lapunknak Horváth Jácint. – Egyetlen olyan jogi eset akad, melyről nem tudtunk, s mely 10-20 millióba kerülhet a városnak, ha a jogi eljárás kedvezőtlenül zárul Kanizsa számára.

Úgy tűnik, Miskolcon is elegánsan zajlott az átadás-átvétel, mind a volt polgármester, Veres Pál, mind pedig a helyére lépő, fideszes támogatással civil jelöltként bejutott volt rádiós főszerkesztő Tóth-Szántai József barátságos gesztusokkal kísérte az átadás-átvételt: előbbi például a közösségi oldalán arra kérte a miskolciakat, fogadják utóbbit is olyan szeretettel, mint amilyennel őt fogadtak, segítsék, támogassák a munkáját. Szerettük volna megkérdezni az új polgármestert, lát-e „fekete lyukakat” a költségvetésben, mennyire tűnik stabilnak a költségvetés, de azt a választ kaptuk, hogy egyelőre még átnézik azt a több száz oldalas dokumentumköteget, amit ezzel kapcsolatban október első napjaiban megkaptak.

Egerben csütörtökön alakult meg az új, fideszes többségű közgyűlés, és szembetűnő változások történtek az előző, ellenzéki irányítású városvezetéshez képest. Vágner Ákos polgármester a korábbi kettő helyett immár három alpolgármesterrel büszkélkedhet, több tagot delegáltak a szakbizottságokba, s ezek elnöki pozícióit mind a kormánypárthoz köthető képviselők kapták, az ellenzéknek be kellett érnie egy-egy alelnöki pozícióval. Arról, hogy milyen anyagi helyzetben adták át a kasszakulcsot, a volt polgármestert, Mirkóczki Ádámot kérdeztük. Szerinte

2019-ben 700 milliós tartalékkal vették át Egert az akkori fideszes vezetéstől, most pedig „enyhe pluszban” adják át a várost, ami azt jelenti, hogy a kötelező feladatok ellátására, a rezsire, a bérekre megvan a pénzt, de a beruházások folytatását át kell majd gondolnia a mostani önkormányzatnak,

amiről ő maga az elmúlt hetekben többször is beszélt utódjával. - Békeidőben, pénzbőségben könnyű elvezetni egy várost, de nekünk szűk esztendők jutottak: a koronavírus, a szomszédunkban dúló háborús helyzet, a szolidaritási adó bevezetése milliárdos tételeket vont el Eger kasszájából, így valójában egyfajta bravúrnak tekinthető a konszolidált működés – tette hozzá. Megjegyezte: míg őt korábban gúzsba kötötte az ellene fordult képviselő-testület azzal, hogy megnyirbálta a jogait, s pár százezres nagyságrendben dönthetett csak pénzekről, addig az új polgármester már az első, alakuló ülésen – a kényelmes fideszes többségnek köszönhetően – visszakapta ezeket a jogokat, s egy személyben így már több milliós kifizetésekről dönthet.