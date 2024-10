- Bocsánatot kért a Pesti Srácok műsorvezetője a Karsai Dániel emlékét sértő szavaiért

Kroó Zita a Pesti TV csütörtöki adásában még így beszélt a múlt héten meghalt gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogászról, Karsai Dánielről. „Én nem értem, tehát Karsai Dániel, mondjuk ki, emiatt a betegség miatt halálra volt ítélve. Tényleg csak az volt, hogy na, mikor fog ez bekövetkezni. Tehát hogy az emberben, már bocsánat, de ne legyen annyi türelem, hogy megvárja azt, hogy az élet mondja: »Danikám, akkor most van vége!«, és akkor utána ebből ekkora politikai ügyet csinálunk, én ezt nem értem.”

A fideszes propagandagépezet Magyar Péter szombati tüntetésen is megmutatta, miként is működik: a kormányközeli Pesti Srácok videósa „Tisza Press” címkével ellátott felsőben érkezett és úgy kérdezte a tüntetőket, mintha ő is párthoz tartozna. Riport.