- A Pesti Srácok műsorvezetője közölte, ő nem érti, Karsai Dánielben miért nem volt annyi türelem, hogy megvárja, míg az élet azt mondja, „Danikám, akkor most van vége”

2024-10-04 13:56:00 CEST

Én nem értem, tehát Karsai Dániel, mondjuk ki, emiatt a betegség miatt halálra volt ítélve. Tényleg csak az volt, hogy na, mikor fog ez bekövetkezni. Tehát hogy az emberben, már bocsánat, de ne legyen annyi türelem, hogy megvárja azt, hogy az élet mondja: „Danikám, akkor most van vége!”, és akkor utána ebből ekkora politikai ügyet csinálunk, én ezt nem értem – mint azt a 444 észrevette, ezt mondta Kroó Zita műsorvezető a Pesti Srácok házi tévéje, a Pesti TV csütörtöki adásában.

A műsorban a Gavin Duncannel, „az egyetlen skót fideszessel” beszélgető Kroó közölte, „kicsit érdekes”, hogy a Momentum képviselője, Bedő Dávid a parlament őszi ülésszakának első napján azt kérte, egy perc néma csenddel tisztelegjenek Karsai emléke előtt, mivel ezt eldönteni szerintük Kövér László házelnök feladata – aki utólag vissza is utasította a tiszteletadást, mondván, hogy az „politikai propaganda a halál kultúrája mellett”. „Az eutanáziát a magyar kormány nem támogatja, nem lesz nálunk, Karsai Dániel egyébként Strasbourgba is elment, ott sem engedték neki, és hát végül az Isten döntött a sorsáról” – jelentette ki. A műsorban hozzátették, „ez egy nagyon gusztustalan dolog, hogy valakinek a halálát politikai célokra használják”.

Kroó később azt is közölte, „ez olyan, mint a tervezett [programozott] császár. Ha a gyerek nem farfekvéses bennem, nincs ok igazából arra, hogy én császármetszésre menjek, nem vagyok ötszáz kiló, meg nem veszélyezteti az életemet, hogy elkezdjek szülni, akkor minek?”. Szerinte az élet „kezd nevetségessé válni”, mert már abba is bele akarunk szólni, hogy mikor akarunk szülni és mikor halunk meg. Duncan szerint az eutanázia morális szempontból „nem felel meg a társadalomnak”, jogi szempontból pedig „tiszta káosz”.

Karsai Dániel alkotmányjogász, aki az Emberi Jogok Strasbourgi Bíróságán (EJEB) küzdött az aktív eutanázia jogáért 2024. szeptember 28-án, 47 éves korában hunyt el. 2022 augusztusában diagnosztizálták gyógyíthatatlan betegségével, az amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS). Ez azt jelenti, hogy a beteg teste fokozatosan leépül a központi idegrendszer mozgató idegsejtjeinek elhalása miatt, miközben a tudata végig tiszta marad. Karsai Dániel nem akart így élni, ezért a strasbourgi bírósághoz fordult a kegyes halál, vagyis az aktív eutanázia jogáért, keresetét azonban a testület egy 2024. júniusi döntésben elutasította. Az alkotmányjogász emiatt az EJEB nagykamarája előtt fellebbezett.