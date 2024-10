- Az Orbán-kormányban egy időn át attól tartottak, hogy Matolcsy György miniszterelnöki ambíciókat dédelget

Orbán-kormány;Matolcsy György;Magyarország;MNB;viszony;Orbán Viktor;

A jegybank vezetője és a kormány közt kialakult feszültség olyan szintre rúgott, hogy a koronavírus-járvány idején a kabinetben többen is azt feltételezték, hogy Matolcsy Györgynek miniszterelnöki ambíciói vannak - derül ki a Direkt36 cikkéből, amely az MNB elnöke és Orbán Viktor elhidegülését mutatja be.

A bizalmatlanságot a többi közt az is táplálta, hogy ebben az időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke különféle tervekkel állt elő - 2020 nyarán például egy olyan 12 pontos elképzeléssel, amely többek közt az egészségügy, az oktatás, vagy éppen a nyugdíjrendszer átalakítását célozta.

Sokasodtak a jelek, amelyek arra utaltak, hogy Matolcsy György válságkezelő, technokrata kormányfőként képzeli el magát - nyilatkozta a portál egyik forrása, aki szerint többen is attól tartottak, hogy Matolcsy György megpróbálná kihasználni, amennyiben a kabinet belebukna a járványkezelés következményeibe. Ez a félelem azonban csak a jegybankelnökkel szembeni gyanakvás jele volt, mivel nem igazán tudták hová tenni egyre kiszámíthatatlanabb viselkedését. Az egyébként teljesen alaptalan aggodalmakat maga Matolcsy György cáfolta, mondván, nem akar kormányfő lenni.

Ami pedig az Orbán Viktor és Matolcsy György közti konfliktust illeti: a Direkt36-nak nyilatkozó források szerint a kormányfő korábbi jobbkezével ugyanaz történt, mint Navracsics Tiborral vagy éppen Lázár Jánossal, akik korábban nagy befolyásra tettek szert, majd egyszer csak eltűntek a döntéshozatalból. Mindez pedig akkor szokott megtörténni, ha Orbán Viktor már nem veszi hasznát egy-egy korábban fontos embernek. Így járt most Matolcsy György is, akinek nem egy konkrét ok miatt romlott meg kapcsolata a kormányfővel, hanem egy hosszabb folyamat eredménye lett a most látott viszony. – Kiszeretés történt. Orbán kiszeretett Matolcsyból. Ezzel párhuzamosan pedig Nagy Mártonba beleszeretett - fogalmazott a portál egyik forrása. Nagy Márton MNB-alelnökből avanzsált nemzetgazdasági miniszterré.