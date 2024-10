- Kövér László szerint pánikra semmi ok, ő nem aggódik Magyar Péter és a Tisza Párt miatt

Fidesz;Kövér László;Magyar Péter;

2024-10-07 10:16:00 CEST

A Magyar Nemzetnek adott interjújában kísérletet a kormánypárti tábor megnyugtatására az Országgyűlés elnöke.

Kövér László Magyar Péter és a Tisza Párt feltűnéséről azt mondta, pánikra semmi ok, mivel semmi más nem történt eddig, mint hogy az eddig ismeretlen, új ellenfél összegyűjtötte azon ellenzéki szavazókat, akiknek régóta elegük volt Gyurcsányból, „a momentumos ostobákból”, a nem létező Párbeszédből meg a hangoskodó Tordaikból és Szabó Tímeákból, illetve a Jobbikból, amelyik annyira belebonyolódott a saját cseleibe, hogy már azt sem tudja, honnan indult és merre tart.

2012-től egészen 2022-ig olyan évtizednek voltunk a részesei, amely statisztikai mutatókkal igazolhatóan száz év óta nem látott gyarapodást hozott az országnak, benne a magyar családok többségének életében is - vélekedett. Orbán Balázs kijelentései körül szerinte hisztériakeltés zajlik, vihar egy pohár vízben.

Később aztán azzal folytatta, hogy az általa baloldalinak nevezett sajtó megpróbálta átvenni az ellenzék szerepét, s minden látszat ellenére a Tisza Pártot is az úgynevezett „dollármédia” építette fel.

„Nekünk viszont nem Gyurcsány Ferenc, nem Márki-Zay Péter és nem is Magyar Péter az ellenfelünk, de nem is az, aki majd utána jön, ha ez a lemez lejár (...) nekünk rövid a következő választásokig tartó idő, Magyar Péternek viszont rettenetesen hosszú” - fogalmazott Kövér László. Úgy véli, az történt, hogy az a harmincszázaléknyi szavazó, akiknek elég annyi politikai üzenet, hogy mindegy ki, csak ne Orbán Viktor vezesse az országot, összegyűlt egy olyan ember köré, aki eddig még nem vallott kudarcot, nem bizonyosodott be róla, hogy alkalmatlan a kormányváltásra. A Fidesznek nem kell változtatnia stratégiáján, ugyanakkor azt elismerte, a kommunikációt módosítani kell, mert azt Magyar Péter átalakította.

Kövér László azt hangoztatta, az igazi veszélyt az jelenti, hogy a közösségi média manipulációja révén tömegek veszítik el valóságérzékelésüket. Ezen embereknek igénye sincs a valóság megismerésére, csak az érdekli őket, hogy a vágyaikat – akár a politikára vonatkozóan – kiszolgálják.

Arról, hogy az Orbán-kormány minden tétjét feltette Donald Trump győzelmére - azt mondta, minden látszat ellenére mi nem keresünk ellenségeket. A jelenlegi amerikai vezetés az, amelyik „olyan arcátlanul” avatkozik a magyar belügyekbe és fenyeget meg minket, amire korábban nem is mertünk gondolni, hogy egy szövetségessel ezt megteszik - fűzte hozzá.