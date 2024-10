- Sárkányfű

Diákhitel Központ; NER;Magyar Péter;

2024-10-08 06:00:00 CEST

A Magyar Péterről kiszivárogtatott Kehi-iratok témája, ha másra nem is, ürügynek mindenképpen jó, hogy nyíltan beszéljünk egy sokkal fontosabb kérdésről, a magyar politika legsúlyosabb lelkibetegségéről. Arról a borzasztóan káros hiedelemről, hogy egy kis országnak az a jó, ha van egy nagy, erőskezű vezére. Hely hiányában a történelmi példázatoktól itt eltekintenék, röviden: a nagy, erőskezű vezér mifelénk általában arról ismerszik meg, hogy nagy, erős marokkal lop a közösből. Mondjuk 10x-ből nagyjából hetet, ahogy ez a Nemzeti Enyveskezűek Rendszerében (NER) napi szinten történik.

Ha viszont a politika nem egyetlen domináns politikai erő hitbizománya, hanem kormánypozícióra esélyes, ténylegesen egymással versengő elitek vannak – a parlamentarizmussal éppen csak ismerkedő magyar néplélek ezt véli tévesen valami rossznak -, akkor jó az esély arra, hogy ezek folyamatosan és kölcsönösen egymást revolverezik. Így a politikai elit 10x-ből mondjuk csak 3x-et tud ellopni.

Ennek a legjobb példázata a Magyar Péterrel szembeni, némileg kétségbeesett fideszes lejáratókampány legújabb kisszínese: az Átlátszóhoz valahogy bepottyant a Diákhitel Zrt.-nél folytatott 2021-es Kehi-vizsgálat irata. Magyar Péter kiugrott klántagként kiteregette a nyilvánosságnak a NER-maffia belső működését, válaszul a NER most azzal revolverezi Magyart, hogy anno, fideszes ifjútörökként miket írogatott alá felsőbb parancsra. Nem kérdéses az ilyen purgálás jótékony hatása: Magyar fellépésének is köszönhetően a Fidesz támogatottsága már zsugorodásnak indult, míg Magyar esetleg kormányra kerülve hatszor is meggondolja, kinek mit írogasson alá.

Igen, jól olvasták. Kormányra kerülve.

Még pár ilyen bárgyú rogáni műbalhé, és bőven 40 százalék felett lesz Magyar Péter és a Tisza. Kezdjük ott, hogy a kormánypárt másfél évtized alatt hozzászoktatta a magyarság jó részét a korrupció eltűréséhez, de a Fidesz másfél évtizedes totális erkölcstelensége az amúgy morálhuszár ellenzéki választókat is hűvösen pragmatikussá tette. Megértették, hogy egy kiépült maffia eltakarításához nem angyalkommandó kell, hanem az, hogy valaki belülről megtörje az omertát. Tömegek szemében éppen ez tette Magyart hitelessé, és mellesleg a most bedobott 2021-es irat is csak ezt a képet erősíti. Szemükben a Kehi-jelentés alapján Magyar afféle relatív szent, aki a sok százmilliárdos lenyúlások rendszerének kellős közepén, a magyar lopoda csúcsjáratásakor mindössze néhány nevenincs cég pár milliós kommunikációs szerződését írt alá felső parancsra, majd besokallt és szembefordult a rezsimmel.

Szóval, ha Magyar Péter segítségével sikerül eltakarítani az országból az újkori magyar történelem legkártékonyabb, jövőfelélő, orosz-kollaboráns parazitokráciáját, ahhoz képest a francot sem érdekel, hogy Magyar Péter annak idején sokadik NER-káderként mit csinált. Szent Györgyre is a sárkányöldösése és utólagos hitvalló bátorsága miatt emlékezünk és kevésbé kerül szóba, hogy amúgy előtte jó ideig katona és hivatalnok volt Diocletianus alatt.