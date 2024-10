- Kúriai döntés nem számít, engedély nélkül is gőzerővel dolgozik a balatonföldvári Nyugati strandon a NER-közeli cég – Videó!

építkezés;kikötő;Balatonföldvár;

2024-10-07 15:07:00 CEST

Folyamatosan gőzerővel dolgozik a balatonföldvári Nyugati-strandra épített kikötőn a beruházó Balabo Kft. A cég annak ellenére építkezik tovább, hogy – amint arról a Népszava elsőként beszámolt – a Kúria helyt adott a Mosolygó Balatonföldvár egyesület kérelmének, s a Pécsi Törvényszék ítéletével ellentétben megsemmisítette a veszprémi kormányhivatalnak a kikötőre kiadott engedélyét, vagyis a strand közepén a 175 férőhelyes a létesítménynek jelenleg nincs érvényes engedélye.

A lapunk által megkérdezett jogászok szerint a céget vélhetően azért folytatja, mert írásban még nem vette át a Kúria ítéletét, így nincs hivatalos papírja az engedély megsemmisítéséről. Ráadásul a múlt hétfőn leköszönő fideszes balatonföldvári képviselő-testület mandátuma utolsó napján tartott ülésén támogatta a Balabo Kft. ötletét: a cég kitalálta, hogy hidat épít a parti sétány és az egyik mólószár közé, így a létesítményt nem a strandon át kell majd megközelíteni. Más kérdés, hogy jogászok szerint ez nem megoldás, hiszen attól a kikötő még ott marad a strand közepén.

Mint arról a Népszava folyamatosan beszámolt az elmúlt években, a balatoni kisváros fideszes többségű képviselő-testülete a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére az e-kikötő ügyét, majd a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester le is vezényelte a pályázatot, amelyen csak a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult. A civil tiltakozások ellenére a kormányhivatal szabad utat adott a projektnek, mely a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte. A civilek nyertes pereikkel többször is megakasztották az építkezést, ám a bírósági verdiktek ellenére a kormányhivatal rendre újabb és újabb engedélyeket adott ki. Az engedéllyel jelenleg sem rendelkező kikötő már olyan készültségi fokot ért el, hogy nehéz elképzelni, visszaállítható lenne az eredeti állapot.