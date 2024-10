- „Növelnünk kell a lélekszámot” – Egymillió forintot ad Eperjes önkormányzata az odaköltöző családoknak

támogatás;Eperjes;Csongrád-Csanád megye;

2024-10-07 14:24:00 CEST

A csongrád-csanádi Eperjes önkormányzata egymillió forint támogatást ad a településre költöző családoknak, a feltétel, hogy legyen erkölcsi bizonyítványuk és munkahelyük – írja a Délmagyar.

Elöregedő település vagyunk, a terveink között kiemelt szerepet kap az idősekről való gondoskodás, de a település hosszú távú jövőjét is szem előtt kell tartanunk, ezért növelnünk kell a lélekszámot – mondta a portálnak Kabai Mátyás, a település újraválasztott polgármestere. Hozzátette,

jelenleg 420-an élnek Eperjesen, közülük 38-an tartoznak a 0-14 éves korúak közé.

Öt évvel ezelőtt még 495-en voltunk. Sok idős lakosunk ment el, erre az időszakra esett a Covid-világjárvány is. Szeretnénk a fiataljainkat helyben tartani és új családokat is várunk Eperjesre. A költségvetésünket a sok adósságból sikerült úgy rendbe tennünk az elmúlt öt évben, hogy megtakarításunk is lett. Erre alapozva hozta létre a képviselő-testületünk a letelepedési támogatást, amire évente négy-öt millió forintot fordítanánk. Egymillió forintot adunk azoknak a családoknak, akik Eperjesre költöznének – jelentette be. Kiemelte, hogy a következő öt évben a kihasználatlan épületeiket is szeretnék felújítani.

A rendelet szerint

a támogatás a 45. életévüket be nem töltött házasoknak, élettársaknak vagy a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek jár. Feltétel a magyar állampolgárság. Erkölcsi bizonyítványt kérnek és kereseti igazolás is szükséges, bejelentett munkahellyel.

Tíz évre kell aláírni a szerződést, ha korábban elköltöznek, kamatostul kell visszafizetni a pénzt. A támogatást helyben lakó fiatalok és máshonnan érkezők is kérhetik házvásárlásra, új ház építésére, telekvásárlásra vagy felújításra.