- A Pink Floyd eladta szerzői jogait a Sonynak, Roger Waterst a zenekar szellemiségének az elárulásával vádolják

Roger Waters;Pink Floyd;David Gilmour;

2024-10-08 19:04:00 CEST

A pszichedelikus rock úttörője, a zenetörténet határait feszegető legendás brit zenekar, a Pink Floyd leszerződött a Sony zenei kiadóval katalógusuk eladásáról. A megállapodást hosszas tárgyalások és belső konfliktusok után sikerült nyélbe ütni – közölte a Financial Times.

A már évek óta napirenden lévő adásvétel magában foglalja a zenekar felvételeinek jogait, de nem terjed ki a dalszerzői jogokra, amelyek továbbra is az egyes szerzők tulajdonában maradnak. Az egyezmény része a zenekar neve és az előadók hasonmásjogai is, ami lehetővé teszi a Sony számára, hogy merchandising termékeket, filmeket vagy televíziósorozatokat készítsen a Pink Floyd márkanév alatt. Ennek értéke, megközelítőleg 400 millió dollár (több mint 14 és fél millárd forint), ami bár jelentős összeg, mégis elmarad a korábban remélt 500 millió dolláros ártól.

Az ügy hátterében elsősorban Roger Waters (a Pink Floyd basszusgitárosa meglehetősen ellentmondásos megnyilvánulásai, illetve a David Gilmourral, a zenekar gitárosa és énekese közötti konfliktus húzódik – írta meg a brit gazdasági folyóirat. Roger Waters az utóbbi időben számos vitatható kijelentést tett. A Daily Telegraphnak adott interjújában például azt nyilatkozta Vlagyimir Putyinról, hogy – Lehet, hogy az országa javára vezeti Oroszországot. – valamint, hogy Oroszország ukrajnai inváziója nem volt provokálatlan. Berlini koncertjén náci stílusú egyenruhában lépett színpadra, és bár állítása szerint ez egy antifasiszta üzenet része volt, sokan antiszemitizmussal vádolták meg. Mindezek mellett a zenész nemrég szólóművészként újra felvette a The Dark Side of the Moon című albumot, kihagyva David Gilmour gitárszólóit és új vokálokat adva hozzá, amellyel sok rajongót és kritikust felháborított, akik szerint ez az eredeti mű integritásának megsértése.

Az új verzió jelentősen eltér az eredetitől. „Zenei pokol. A dalok témáihoz semmit nem adott hozzá. Ha az eredeti Money a kapitalizmus kritikája volt, ez a felesleges átdolgozás arra késztet, hogy öleljük magunkhoz a szabadpiacot hirdető disznó-kutyákat és ünnepeljük a féktelen és szívtelen individualizmust a zsíros macskák merkantilizmusának középpontjában” - írta a Euronres kritikusa.

David Gilmour elhatárolódott Roger Waterstől. A The Guardiannak adott interjújában kijelentette, hogy soha többé nem lépne fel vele egy színpadon, mivel nem akarja támogatni azokat, akik éltetik a népirtó és autokrata diktátorokat, mint Vlagyimir Putyin és venezuelai Nicolas Maduro. A Rolling Stone magazinnak pedig elmondta, hogy az eladásban kevésbé az anyagi okok motiválták, inkább az, hogy megszabaduljon a döntéshozataltól és a vitáktól, amelyek a működtetéssel járnak.

Az eladás mérföldkő a Pink Floyd történetében, és hatalmas üzlet a Sonynak, hiszen a brit együttes katalógusa kétségtelenül az egyik legértékesebb a kortárs zenében.