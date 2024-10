- Hajléktalanszállón is lesz üvegvisszaváltás

visszaváltás;hajléktalanszálló;Mohu Mol;

2024-10-08 13:45:00 CEST

A hazai palackvisszaváltásért felelős Mohu az idén hajléktalanszállóra is telepít automatát – tudtuk meg a Mol-hátterű társaságnál. A kísérlet tapasztalatainak kiértékelését követően további éjszakai melegedők is szóba kerülhetnek – tették hozzá. Bár a pontos helyszínt nem jelölték meg, ismereteink szerint egy kőbányai intézménnyel zajlanak előrehaladott tárgyalások.

A 2022-ben 35 évre megnyert koncessziós jog keretében a hazai hulladékipart tavaly óta irányító Mohunál ez az első érdemi lépés annak elismerésére, hogy a (fél év türelmi idő után) idén júliusban elinduló új palackvisszaváltási rendszer előre nem látott és jelzett, a cég pozitív reklámkampányához kevéssé illeszkedő társadalmi mozgásokat indított el. A hétköznapi tapasztalatok szerint legalábbis,

amióta az üzletekben megjelentek az 50 forintért visszaváltható italcsomagolások, nehéz sorsú emberek tömegei lepték el, részint, eldobott palackok után kutatva, a kukák környékét, másrészt, az előírások szerint sértetlen hulladékok százait, hatalmas zsákokban cipelve, az élelmiszerboltokba telepített visszaváltóberendezések előtti teret.

Bár ez sokak – így olvasóink – mindennapi tapasztalata, az illetékesek érzékenységi küszöbét eddig kevéssé érte el. A kialakult helyzet a szerencsésebb sorsú polgárok számára nem csak a – pusztán lehetőségeiket kihasználó – rászorulók „látványa”, a velük közös sorban állás vagy épp az automaták környékén terjengő szagok miatt okozhat kellemetlenséget. Hanem azért is, mert a több száz palackkal sorban álló „profik” miatt a háztartási mennyiségű visszaváltás olykor tetemes időt igényel. Ráadásul – ismét csak a hivatalos adatok által alá nem támasztott, mindennapi benyomások szerint – a gépek is gyakorta elromlanak. Így még az is inkább kihajítja a palackját, aki amúgy magáénak vallja a rendszer eredeti, környezetvédelmi céljait. Ráadásul, mivel a kikukázott tárgyak így könnyen élelmiszerekhez érhetnek, a helyzet mélyreható higiéniai kérdéseket is felvet.

Ezt is egy problémaforrásnak nevezte lapunk megkeresésére Maczelka Márk, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője. Ezért is kértek együttműködésük elején a Mohutól kültéri gépet. Végül – a többi boltlánchoz hasonlóan – beltériket kaptak. Ezek csak úgy helyezhetők ki, ha az arra alkalmas helyszínen, jelentős beruházással és engedélyeztetéssel, külön épületet alakítanak ki, vagy vásárolnak hozzá egy konténert – fejtette ki. Arról, hogy mely konkrét helyszíneken telepítik át az automatákat, a rendszer működtetésével kapcsolatos tapasztalatokat értékelése után döntenek – tette hozzá. A gépek környékén illatosítást nem alkalmaznak, de rendszeresen takarítanak – írta. (Mi más láncnál találkoztunk ilyen, folyamatos tisztítás melletti szolgáltatással.) Arra a kérdésünkre, hogy, akár nemzetközi tapasztalatok alapján, miként nem látták előre a most kialakult helyzetet, Maczelka Márk leszögezte: számoltak ilyen eshetőséggel, de kültéri egységet nem választhattak, 350 üzlet pedig nem építhető át fél év alatt a beltéri automaták jobb elhelyezése érdekében. A Sparnál az ügy kapcsán

a fogyasztók elsősorban arra panaszkodtak, hogy – vagy azért, mert a gép nem működött, vagy mert a csomagolás még nem szerepelt a rendszerben – nem tudják visszaváltani a palackokat. A kezdeti, júliusi időszakban kisebb-nagyobb hibák miatt Envipco márkájú gépeik körülbelül tizede állt.

A javításra a Mohutól sürgős segítséget kértek. Akkor a javítás akár 3 hetet is igényelt, ami immár 2-3 napra rövidült. Jelenleg hiba miatt gépeik átlag 2-3 százaléka áll. Hasonló hibák miatt az előzetes várakozásaiknál jóval többször kényszerültek kézi visszaváltásra. Ezt kell alkalmazniuk akkor is, amikor a Mohu nem szállítja ki a gép működtetéséhez szükséges segédanyagokat. Az alvállalkozók miatt erre akár egy hétig is várniuk kellett – jelezte a Spar kommunikációs vezetője.

A visszaváltásra kötelezett élelmiszerláncoknak feltett körkérdésünk nyomán a többiek ugyanakkor nem jeleztek számottevő gondokat. A Tescóban van elég hely és automata – írták a cégtől. Az Auchan eleve hipermarketjei elkülönített helyiségeibe telepítette a gépeket. Fodor Attila, a CBA Kft. kommunikációs igazgatója megfogalmazásához hasonlóan a problémákat a többiek is alapvetően a rendszer „gyermekbetegségeiként” állították be, ami rendeződni látszik. A Pennytől lapunkat a kereskedelmi szövetséghez irányították, a Lidltől és az Alditól pedig lapzártánkig nem érkezett válasz.

Mol-kutakon is próbálkozhatunk Immár tíz hazai Mol-kúton is üzemel palackvisszaváltó berendezés – szögezték le kérdéseinkre a Mohunál. Hamarosan az érték akár félszázra is felkúszhat. A rendszer januári indulása óta eddig Magyarországon több mint 400 millió palackot váltottak vissza. Ez átlag napi 5-6 milliót jelent. De akadt olyan nyári szombat, amikor az érték a 8 millióra is felkúszott. A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltokban levásárolható papírutalvány, amivel eddig 17 milliárd forintot kaptak vissza a fogyasztók. Bankszámlára 10-15 százalék kéri az összeget, jótékonysági célra pedig eddig 57 milliót utaltak. Jelenleg országosan 2400 helyen gépi, 1300 boltban pedig kézi úton veszik vissza a palackokat. Több száz új automata telepítése is zajlik. A csatlakozás ugyanakkor 400 négyzetméter alatt, több, a rendszert már szintén bevezető állammal szemben, nálunk önkéntes – szögezték le kérdéseinkre a Mohunál.