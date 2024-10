- Kormányülésen szólt be Nagy Márton Szijjártó Péternek, amiért ennyire ráálltunk az akkumulátorgyártásra

Szijjártó Péter;Nagy Márton;akkumulátor;

2024-10-09 07:54:00 CEST

Úgy fest, még az Orbán-kormányban sincsen teljes egység, vajon jó ötlet volt-e az akkumulátorgyártás melletti ilyen szintű elköteleződés - legalábbis ez derül ki a Direkt36 cikkéből.

E szerint az egyik 2024. tavaszi kormányülésen heves vita kerekedett, amelyen az Nagy Márton felemlegette azon áprilisban napvilágot látott adatokat, miszerint egész Európában jelentősen visszaesett az elektromos autók eladása. Mindez idehaza is éreztette hatását, az akkumulátorgyárak termelése is bezuhant.

A miniszter azt kezdte el firtatni, hogy a kabinet jól tette-e, hogy ezen technológia mellett köteleződött el, s a tényfeltáró portál forrásai szerint meglehetősen vehemensen azt vetette a külgazdasági és külügyminiszter szemére, hogy nem jó lóra tett az akkumulátorgyártással. Szijjártó Péter sem jött zavarba, beleállt a vitába. Érvelése szerint a piaci működésből fakad, hogy a kezdeti fellendülést egy visszaesés követi, s az eladások a későbbiekben egy magasabb szintre fognak beállni. Orbán Viktor nem szólt közbe, érdeklődve hallgatta két miniszterének vitáját.

Nagy Márton egyébként abból sem szokott különösebb titkot csinálni, ha szemet vet egy-egy minisztertársa területére. Mindezt azzal magyarázza, hogy a gazdaság beindításához egy erős gazdasági tárca kell. A jegybank korábbi alelnöke a Direkt36 értékelése szerint Matolcsy György korábbi, kormányzaton belül betöltött pozícióját foglalta el - nem csak a miniszteri posztot illetően, hanem abban a tekintetben is, hogy mindkettejük véleményére odafigyel(t) a miniszterelnök. Nagy Márton amúgy tagja lett az Orbán Viktorhoz közel álló úgynevezett belső kormánynak.

Ráadásul most éppen újabb feladatot kapott a kormányfőtől: a gazdaság beindítását, ami azért is roppant fontos a kabinetnek, mert ha beindul a növekedés, akkor a fogyasztás is nőni fog, a növekvő fogyasztás révén pedig egyre több adó folyik be. – Ha több az adóbevétel, akkor több beruházást lehet csinálni. Így pedig jobb ráfordulni a 2026-os választásra – magyarázta az egyik forrás.