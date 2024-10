- Hadházy Ákos megmutatta a miniszterelnök öccsének házát

Hadházy Ákos;Orbán Áron;

2024-10-09 10:55:00 CEST

„Ez kérem Orbán Áronnak, a miniszterelnök vietnámi vendégmunkásokat betelepító testvérének szerény hajléka egy fóti lakóparkban. Ugyan a kégli elég csinos, a lakópark pedig elég exkluzív, portaszolgálata meg saját hatalmas játszótere is van, de azért valljuk be, nem egy Hatvanpuszta” - írta egy kedd délelőtti Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, a ház kapuján ott olvasható az egyetlen cég, amelyből „az öcsinek” most pénze lehet: ez pedig a Multi Shoot Zrt. Ez papíron nem Orbán Ároné csupán igazgatja, ám a háza a cég telephelyként van bejelentve. Sajnos a cég nem megy túl jól, tavaly pl. 26 millió veszteséget jelentettek és a korábbi évek sem sikerültek fényesen (kivéve 2022-t, amikor 270 milliós bevétel mellett 56 millió nyereséget termeltek). Próbálkoztak ugyan egy lőtérrel, ahol a honlapjuk szerint állami cégek voltak a „partnereik”, de én hiába prólbáltam akkor időpontot foglalni, nem sikerült... - írta Hadházy Ákos, megjegyezve, hogy a honlap megváltozott és már nem csak a lőtérről, hanem egy úgynevezett „élményparkról” is szó van, ahol lehet kést és baltát is dobálni.

De nem csak fegyverekben utazik a miniszterelnök öccse. Mint arról korábban hírt adtunk róla, közel félszáz vietnámi állampolgárt iskolázott be eddig a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kétnapos életmentő tanfolyamára Multi Shoot Zrt.