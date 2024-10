- Ötven vietnámi állampolgárt íratott be a Pécsi Tudományegyetem életmentő tanfolyamára a miniszterelnök testvére, Orbán Áron vezette cég

Lapunk több módon is próbálta elérni Orbán Áront és cégét, de vasárnap estig nem kaptunk választ.

Ezen a ponton pedig felvetődik a kérdés: miért olyan fontos egyáltalán bárkinek is egy kétnapos, látszólag korántsem egyedülálló tanfolyamért fizetni és ennyit utazni? Hasonló oktatás ugyanis talán Vietnámban is elérhető. A tanfolyamon a résztvevők megismerkedtek – többek között – a sérülések tulajdonságaival, típusaival, a baleseti mechanizmusokkal. Elsajátíthatják olyan speciális eszközök használatát mint, az úgynevezett izraeli kötszer, a hővédelmet szolgáló izolációs fólia. Megtanulhatják az improvizált vérzéscsillapítást fáslival vagy zoknival, gyakorolhatják a sérült szállítását. Sok szó esik a vércukoringadozás, a stroke, a mellkasi fájdalom, a görcsroham és a mérgezések alapvető tünettanáról, ezek ellátásának lehetőségeiről, valamint a defibrillátor használatáról.

Ez utóbbi irat a „meghívólevél és nyilatkozat” címet viseli. A dokumentumban Orbán Áron nyilatkozatot tesz a „meghívottak számára szervezett 5 napos egészségügyi továbbképzéssel kapcsolatban.” (A nyilatkozat angol nyelvű változatában 10 napos képzésről írnak, miközben a PTE-vel kétnapos tréningről állapodtak meg.) Ez az irat több szempontból is érdekes. A kuruc.infón közzétett hangfelvételen – amelyen a Telex szerint is bizonyosan Orbán Áron, valamint Héjj Dávid hallható – szóba kerül egy hasonló dokumentum. A kormánybiztos azt mondta: „Te küldtél neki egy meghívólevelet, vagy nem tudom, mit küldötök. Ez egy olyan levél volt, mintha én beleírnám, hogy Tisztelt Orbán Áron! Nagy szeretettel látom Magyarországon, a szombathelyi egyetemen ilyen és ilyen képzésre.” Majd pedig – bár ezen a ponton szavai nehezen kivehetők – Héjj arról beszél, hogy ez azt iratot találták meg egy vietnámi állampolgárnál, akinek el kellett volna hagynia a schengeni övezetet.

Közel félszáz vietnámi állampolgárt iskolázott be eddig a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kétnapos életmentő tanfolyamára a kormányfő testvére, Orbán Áron vezette cég – derül ki a Népszava birtokába került szerződés másolatából.

