- Demi Moore élete legjobbját nyújtja A szer című filmben

Coralie Fargeat ;Demi Moore;

2024-10-10 07:47:00 CEST

Rendhagyó módon egy kéréssel kezdem: tegye mindenki félre a prekoncepcióit és ne zárja ki A szer című filmet, csak mert nem túl barátságos a műfaja. A testhorror sokak számára eltántorító lehet, de Coralie Fargeat alkotása sokkal inkább szerzői mű, mintsem „felszínes” szórakoztatás, sokkal inkább meghökkentő tézisdráma a társadalmi elvárásokról, az önpusztításról, a médiáról, a modern szépséágideálról, és még nagyon sok mindenről, mely mindennapi életünket hátborzongatóvá teszi. A protagonista figura, Elisabeth Sparkle (Demi Moore) egykori film- és tévés csillag, korosodó fitneszkirálynő, aki pályájának azon a szakaszán van éppen, amikor a nem vágyott nyugdíjazás vár rá - ha nem lép gyorsan valami drasztikusat. Ez pedig végül a szer alkalmazása lesz, melynek aktiválása következtében a fürdőszobája padlóján megszüli fiatal és tökéletes önmagát, Sue-t (Margaret Qualley) és innentől kezdve osztozniuk kell az életen – illetve azon, ami abból még hátravan nekik. Mert egyikük sem létezhet a másik nélkül.

Amit látunk a vásznon, az lenyűgöző a maga irtózataiban és ahogy megyünk előre jelenetről jelenetre, Fargeat megduplázza a tétet.

Úgy pumpálja tele a filmjét a szimpla ötletektől a szürreálisig, mintha attól félne, hogy idő előtt be kell fejeznie a filmjét. De szó sincs erről, megy minden a maga öntörvényű útján és a Fargeat addig tolja ki a határokat, amíg ép ésszel el lehet képzelni. Sőt, még annál is tovább, hiszen olyan végkifejletet kerekít, amely talán még a groteszken is túlmegy. Ehhez pedig mind mentálisan, mind emocionálisan felkészült néző szükségeltetik. Régen láttam író-rendezőt ekkorát kockáztatni – elvégre sztárokkal dolgozott, nagy költségvetéssel, egy igen marginális műalkotáson - de „gurított” egy nem mindennapi módon pallérozó mozit. Amelyhez természetesen szüksége volt két végletekig elmenő „játszótárshoz”: Demi Moore élete legjobbját nyújtja (a filmográfiája mellett nem volt nehéz, de ez nem von le semmit a teljesítményéből), Margaret Qualley pedig úgy ahogy van félelmetes. Ezt a nőt Isten a kamerák elé álmodta.