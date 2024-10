- Kiugró és fura üzemanyagáremelés, csütörtökön 8 forinttal nő a benzin és tízzel a gázolaj nagykereskedelmi ára

üzemanyag;benzin;benzinár;üzemanyagár;

2024-10-09 19:22:00 CEST

Csütörtökön 8 forinttal nő a benzin és tízzel a gázolaj nagykereskedelmi ára – közölte a Holtankoljak.hu. Ha ez a kutakon is megjelenik, úgy számításunk szerint a benzin esetében 598, a gázolajnál pedig 611 forintos átlagárak várhatók.

Adatbázisunk alapján az is állítható, hogy az emelés mértéke, az idén januári, 2 részletben érvényesített, összesen 41 forintos adóemeléstől eltekintve, a 95-ös esetében több mint egy éves, a dízelnél pedig nyolchavi rekord. Az árak viszont az elmúlt évek viszonylatában még az alacsonyabbak közé tartoznak. A kiugró emelés azért is fura, mert bár az irányadó, Brent típusú nyersolaj, a közel-keleti hírek hatására, a szeptember végi, 71 dolláros szintről, a hét elejére, 81 dollárig ugrott, a szint tegnapra 76 dollárig esett. Ráadásul az utóbbi napok során a forint is erősödött a dollárral szemben. A kiskereskedelmi árrés, felmérésünk szerint, mindazonáltal, októberben, alig változott.