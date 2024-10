- Üdvözölte Gulyás Gergely szüleit Magyar Péter Strasbourgban, Orbán Balázsnak pedig csak annyit mondott, hogy szégyellje magát

Európai Parlament;Orbán Viktor;Magyar Péter;Tarr Zoltán;

2024-10-09 18:40:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerdai videójában európai parlamenti vitát értékelte Tarr Zoltánnal és Gulyás Balázzsal. Magyar Péter így folytatta: – Sajnálatos, bár nem meglepő, hogy ezekre a kérdésekre válasz nem érkezett, és az sem meglepő, ahogyan a fideszes képviselők viselkedtek. Majd elkezdte sorolni, hogy nem esett szó egyetlen olyan témáról sem az ő felszólalásaikban, ami a magyar embereket foglalkoztatja, beleértve az egészségügyet, az oktatást, az energetikát, az elszabaduló élelmiszerárakat vagy Orbán Balázs nyilatkozatát, helyette csak személyeskedtek.

Elmondta, hogy ők egy normális vitát szerettek volna, és noha először látszólag nem akarta, végül Orbán Viktor kezet fogott vele, amikor kezet nyújtott neki. Azt is elárulta, hogy Orbán Balázsnak és Gulyás Gergelynek is odaszólt, amikor elment mellettük.

A miniszterelnök politikai igazgatójának azt mondta, hogy szégyellje magát, amíg a kancelláriaminiszternek üdvözölte a szüleit, akiket ő személyesen nagyon kedvel. Remélem, hogy ők is egyetértenek velem abban, hogy nem ilyen gyereket neveltek - szúrt oda.

Gulyás Balázs arról kérdezte a Tisza EP-képviselőit, mit gondolnak arról, hogy az elmúlt évtizedben aki a magyar kormány intézkedéseit bírálja, az megkapja, hogy Magyarországot bírálja, erre Orbán Viktor is utalt az utolsó felszólalásában. Magyar Péter szerint a magyar emberek kezdenek rájönni arra, hogy az európai intézmények, pártcsaládok vezetői valójában szeretik Magyarországot, szemben Orbánék vádjaival. Úgy látja, ez Manfred Weberre és Ursula Von Der Leyenre is vonatkozik, bármit is állít róluk a propaganda.

Felemlegette, hogy míg a strasbourgi vitát az ő YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán állítása szerint több tízezren nézték, addig a miniszterelnökén alig kétezren. A közmédia és az állami hírügynökség állapotáról is szó esett. Tarr Zoltán kitért Orbán Balázs 1956-os nyilatkozatára, amely „abban a valóságban, amiről a közmédia tájékoztat, nem jelenik meg, túlléptek már rajta”, miközben szerinte ez nemcsak Magyarországon, hanem az EP-ben is botrányt okozott. – Orbán Balázs gyakorlatilag elárulta a hazát - tette hozzá. Megismételte álláspontjukat, miszerint tarthatatlan, elviselhetetlen a magyar közmédia állapota.

Magyar Péter nem állítja, hogy teljesen elszigetelődött a Fidesz, de szerinte a jelenlegi magyar kormány érdekérvényesítő képessége most jóval kisebb, mint az előző, 2011-es soros elnökségi ciklus alatt, az Európai Néppárt tagjaként. – Nem leszünk a bábjai az EU-nak, hanem olyan intézkedéseket fogunk elfogadni, amik jók a magyar embereknek. Haza fogjuk hozni azt a 8 ezer milliárd forintot, ahogy Donald Tusk is tette, és meg fogjuk szüntetni a százmilliárdokból kitartott állami propagandát, ahogy Lengyelországban is megszüntették - szögezte le Magyar. Hozzátette, ők ha tehetnék, azonnal csatlakoznának az Európai Ügyészséghez, elfogadnák a különböző antikorrupciós intézkedéseket is.