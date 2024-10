- Deepfake szexvideók készültek Giorgia Meloniról, az olasz miniszterelnök 40 millió forintnyi kártérítést követel

mesterséges intelligencia;pornográfia;Giorgia Meloni;

2024-10-10 13:35:00 CEST

Giorgia Meloni bejelentkezett a bíróságon, és videókapcsolaton keresztül közölte, hogy 100 ezer euró - átszámítva mintegy 40 millió forint - kártérítést követel két férfitól, akik a vád szerint hamis videókat készítettek, amelyekben az olasz miniszterelnök képét pornográf felvételekkel montírozták össze - számolt be az Ansa olasz hírügynökség nyomán az ATV.

A mesterséges intelligenciával készített szexjeleneteket még 2020-ban vágták össze, tehát még azelőtt, hogy Giorgia Meloniból kormányfő lett volna. A felvételek ezt követően felkerültek több amerikai pornóoldalra, ahol az ügyészség szerint már több millióan tekintették meg őket.

A 73 éves szardíniai Roberto Scurosut és fiát, a 40 éves Alessio Scurosut rágalmazással és a személyiségi jogok megsértésével vádolják. Ezekért Olaszországban akár szabadságvesztés is járhat. A két gyanúsítottat telefon- és számítógépes feljegyzéseik, valamint az általuk használt becenevek elemzésével azonosította a rendőrség.

Giorgia Meloni a bíróságon közölte, tűrhetetlennek tartja, ami történt, ezért követeli a gyanúsítottak megbüntetését. „Ez a nők elleni erőszak egyik formája. Tűrhetetlen abból a szempontból, hogy ezek a képek milyen érzéseket keltettek bennem” – fogalmazott, hozzátéve, „a mesterséges intelligencia megjelenésével, ha megengedjük, hogy egy nő arcát egy másik nő testére helyezzék, a lányaink könnyen ilyen döbbenetes helyzetekben találják magukat. Felelősségemnek tekintem fellépni ezzel szemben, és úgy gondolom, hogy talán szigorúbb törvényekre is szükség lenne.”

A Ban Deepfakes (Tiltsák be a deepfake anyagokat!) elnevezésű szerveződés arról tájékoztatott, hogy tavaly és tavalyelőtt több mint négyszeresére ugrott a mesterséges intelligencia segítségével hamisított szexuális tartalmak száma. Többek között Emma Watson és Kristen Bell színésznőkről, valamint Taylor Swift énekesnőről is készült már ilyen, s a hamis tartalmakat több millióan is megtekinthetik, mire eltávolítják őket a pornóoldalakról.