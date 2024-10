- Pusztít a Milton hurrikán Floridában, eddig öt ember halt meg, de még így is sikerült elkerülni a legrosszabb forgatókönyvet

Egyesült Államok;pusztítás;hurrikán;

2024-10-10 17:55:00 CEST

Eddig öt ember halálát okozta a Milton hurrikán Floridában. Ron DeSantis, az amerikai állam republikánus kormányzója azonban további áldozatokra számít - írja a CNN.

Az öt ember St. Lucie megyében vesztette életét a hurrikánt kísérő tornádók miatt. Még szerdán több tornádó is végigsöpört a területen, volt, hogy mindössze 25 perc leforgása alatt három is lesújtott. Összesen több mint száz lakóház vált a földdel egyenlővé.

A történtek ellenére a szövetségi katasztrófaelhárítási ügynökség (FEMA) igazgatója, Deanne Criswell úgy értékelte a helyzetet, hogy csütörtök reggel Florida elkerülte a „legrosszabb forgatókönyvet”. Elmondása szerint mivel a legrosszabb verziót is számba vették, sikerült ennek fényében megtenni a szükséges óvintézkedéseket. A legnagyobb problémát jelenleg az államszerte jelentkező tornádók jelentik. Az igazgató mindemellett leszögezte, hogy Floridának továbbra is szövetségi forrásokra van szüksége a katasztrófa elhárításához. Azonban eredményként könyvelte el, hogy talán nem annyira sok segítség kell, mint amire számítottak. Deanne Criswell egyebek közt fontosnak tartja a félretájékoztatás elleni fellépést is, sajnos ugyanis még mindig sok valótlan információ terjed a hurrikánokkal kapcsolatban.

Az MTI szerint több ezer villanyszerelő állt készenlétben az Egyesült Államok több részéből érkeztek az áramkimaradások elhárítására. Legutóbbi közlések szerint 3,3 millió háztartás vesztegel áram nélkül. Csütörtöki hatósági felszólítások szerint akinek nem kellett evakuálnia a Milton miatt, maradjon otthon, ezzel is könnyítve a mentőegységek mozgását.

Joe Biden elnök a Milton érkezését megelőzően katasztrófahelyzetet hirdetett, ami szövetségi forrásokat is elérhetővé tett a felkeszüléshez, valamint a károk elhárítására. A hurrikán kárainak felmérése csütörtökön elkezdődött. A kutató-mentőegységek az érintett területeket járták végig a reggeli óráktól, ajtóról-ajtóra kopogtatva.

Ron DeSantis kormányzó csütörtök reggeli tájékoztatóján elmondta, hogy a vihar idején is több helyen kellett emberélet védelmében mentőegységnek beavatkozniuk. A kormányzó elmondta, hogy a vihar által érintett tengeri hidak stabilitását a szakemberek ellenőrzik, és amennyiben nem észlelnek károsodást, újranyitják őket a forgalom előtt. A kárt szenvedett vállalkozások számára gyorshitelt biztosítanak, alacsony kamattal, hogy mielőbb folytatni tudják tevékenységüket.

A vihart megelőző napokban több millió embert utasítottak arra, hogy hagyja el az otthonát a várható tengerár miatt. A vihar miatt megemelkedő tenger áradással fenyegeti a partvidéki településeket. A floridai hatóságok a Nemzeti Gárda közel 10 ezer tagját mozgósították, hogy szükség esetén részt vegyenek az emberek mentésében is. Több mint 20 szövetségi állam adott segítséget.

A Milton hurrikánt nagy esőzések kísérték, több helyütt, így Tampa körzetében is 300 millimétert meghaladó eső hullott, a város több utcája víz alá került. Florida más helyein villámáradások és árvizek alakultak ki. Csütörtökön a reggeli órákban tucatnyi helyen volt érvényben figyelmeztetés villámárvizek veszélye miatt. A hurrikánhoz kapcsolódóan számos helyen alakult ki forgószél, azaz tornádó szerdán és csütörtökön. A tornádók miatt több lakóépület is megsemmisült elsősorban Florida déli és keleti részén.

A Milton hurrikán szerdán a késő esti órákban érte el Florida nyugati partvidékét, a középpontja Tampa nagyvárostól délre, Sarasota közelében vonult kelet felé 3-as erősségű viharként, óránként 150 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel. A viharzóna az éjszakai órákban 1-es fokozatú hurrikánná csillapodott, és csütörtökön a hajnali órákban keleti irányban, az Atlanti-óceán felé elhagyta a floridai partokat.

Florida nyugati partvidékét legutóbb két hete érte el hurrikán. A Helene hurrikán szintén súlyos károkat okozott. Akkor a viharzóna észak felé vonult több államban is pusztító árvizekkel, összesen több mint 230 emberéletet követelve. Észak-Karolina államban változatlanul kutatnak áldozatok után.