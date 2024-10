- Békefenntartókat ért izraeli tűz Libanonban

ENSZ;Libanon;Izrael;békefenntartók;

2024-10-11 08:17:00 CEST

Az ENSZ libanoni békefenntartó ereje, az UNIFIL közölte, hogy tegnap reggel két békefenntartó megsérült, miután az izraeli hadsereg (IDF) egyik Merkava harckocsija az UNIFIL naqourai főhadiszállásán lévő megfigyelőtoronyra lőtt. A békefenntartók sérülése nem súlyos, de kórházban vannak.

Az UNIFIL azzal is vádolja az IDF-et, hogy szándékosan az ENSZ egyik állására lőtt Labbounehben, „eltalálva a bunker bejáratát, ahol a békefenntartók menedéket találtak, és megrongálva a járműveket és egy kommunikációs rendszert”. A békefenntartók szerint az IDF szándékosan hatástalanította a pozíció határellenőrző kameráit, számolt be a The Times of Israel.

Izraelt a gázai hadműveletek során is számos vád érte amiatt, hogy segélyszállítmányokra, segélymunkásokra lőttek csapatai, időnként tévedésből, időnként azért, mert az adott konvojban lokalizáltak terroristákat vagy nekik szánt fegyverszállítmányt.

A libanoni békefenntartók létesítményeit ért csapások kapcsán az IDF egyelőre nem nyilatkozott. Az AFP hírügynökség információi szerint azonban Olaszország védelmi minisztere beidézte az izraeli nagykövetet az UNIFIL katonák sérülése miatt.

Az UNIFIL-nek mintegy tízezer békefenntartója állomásozik Dél-Libanonban (abban az országrészben, amelyet gyakorlatilag teljes katonai megszállás alatt tartott a Hezbollah és ahonnan tavaly október 8-a óta folyamatosan rakétákat lőtt ki Észak-Izraelre). Róma kiemelt figyelme annak köszönhető, hogy Olaszország adja a legtöbb katonát az UNIFIL-nek, és a misszió vezetője is egy olasz tábornok. Az olasz védelmi miniszter, Guido Crosetto közleményében „tűrhetetlennek” minősítette az UNIFIL főhadiszállását ért „lövöldözést”. A The Times of Israel egy névtelenül nyilatkozó nyugati diplomatát idézett, aki szerint az IDF harckocsitüze az UNIFIL állása felé „nagyon súlyos” incidens, Izrael emiatt az ENSZ Biztonsági Tanácsának elítélő nyilatkozatára számíthat.

Libanon miniszterelnöke Nadzsib Mikati tegnap optimista bejegyzést tett az X-en. Azt írta, a diplomáciai kommunikáció felerősödött az ENSZ BT közel-keleti helyzetről szóló ülése előtt. Az Egyesült Államok és Franciaország megpróbálja feléleszteni a korábban Izrael által elutasított meghatározott időszakra szóló tűzszüneti nyilatkozatot, „hogy újrakezdődhessen a politikai megoldások keresése”.

A CNN viszont arról számolt be tegnap, hogy a nap folyamán összeül az izraeli biztonsági kabinet, hogy döntsön Izrael Irán ballisztikus rakétatámadására adott válaszáról. Lapzártánkig nem került nyilvánosságra semmilyen, e döntéssel kapcsolatos információ.