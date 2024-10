- Orbán Viktor: Ursula von der Leyen és Manfred Weber meg akarja buktatni a magyar kormányt

Európai Parlament;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;Dobrev Klára;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-11 08:43:00 CEST

Színvonalas vitát tudtunk volna rendezni arról, hogy miért van bajban az európai gazdaság, miért mennek el mellettünk az amerikaiak és a kínaiak, mit kéne megváltoztatni ahhoz, hogy ismét versenyképesek legyünk, de gondunk van a migránsokkal és a zöld átmenettel is. Ehhez képest a jelenlévők láthatóan vérgőzös állapotban voltak, és egyáltalán nem akartak higgadt, értelmes vitát folytatni az EU előtt álló legnagyobb kihívásokról, hanem egy politikai pofozkodást, balhét, lökdösődést, csihi-puhit képzeltek el, és nekünk rontottak. Amikor tízen jönnek az emberre, az rock and roll, ez rock and roll volt – jelentette ki Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádió műsorában.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy szerinte nehéz helyzetben volt Strasbourgban. Orbán úgy fogalmazott, „kultúrsokkot” kapott, amikor végignézett a képviselőkön, szerinte „csak a gyűlölet, csak a támadások” mentek. A miniszterelnök szerint az történt, hogy az Európai Bizottság elnöke és az Európai Néppárt vezetője bejelentette, hogy meg akarja buktatni a magyar kormányt.

„És azt is megnevezték, hogy kikből álljon ez a leendő brüsszelita kormány. (...) Az európai szocialisták Dobrev Kláráékat akarják delegálni, a néppárt meg a Tisza Pártot Magyar Péterrel. Világossá tették, hogy ez az a koalíció, aminek a házassága ott meg is történt a szemünk előtt”

– fogalmazott Orbán.

Szerinte ők ketten világosan megmondták, hogy teljesítik azt, amit Brüsszel követel. Fegyverszállítás Ukrajnának, migránsok beengedése, család- és gyermekvédelmi törvények eltörlése, gazdasági-kereskedelmi hidegháború – sorolta Orbán. Majd így folytatta: „Ez a megállapodás a szemünk előtt jött létre. Be akar delegálni Brüsszel a leendő magyar kormányba egy szocialistát, és egy néppártit, akik majd támogatni fogják a brüsszeli célkitűzéseket.” Ezt követően bejelentette, hogy ellent fog állni ennek. Intifádának, keresztre feszítési kísérletnek nevezte azt, ami a szerdai európai parlamenti vitán történt Strasbourgban.

Orbán: Nem irreális az egymilliós átlagkereset

Orbán egy akciótervet jelentett be, amellyel „új lendületet fognak adni a magyar gazdaságnak”, ám konkrét intézkedésekről nem árult el részleteket. Elmondta, a gazdasági semlegesség stratégiája 3-6 százalékos gazdasági növekedést fog hozni, de ezt még nem fogjuk látni sem a harmadik, sem a negyedik negyedévben. Idén 1-2 százalék közötti növekedésre számít, de azt állítja, 2025 első negyedévében fordulni fog a kocka.

Az első, amit szem előtt tartanak, az a megfizethető lakhatás lesz, erről Budapesttel is tárgyalni fognak. Említette a kollégiumépítéseket, a fiatalok megfizethető lakáshoz jutását, akár a lakásbérlés támogatását. De a felhalmozódott megtakarításokat és a falusi lakás- és házépítéseket is támogatni fogják, eltörlik a bürokratikus akadályokat.

A második a megállapodás a minimálbérről és a béremelések mértékéről. Orbán azt mondta, tárgyalnak a szakszervezetekkel, jól haladnak ezen a téren.

„Nem tartom irreálisnak, megismétlem: a célunk az, hogy egymillió forintos átlagkereset legyen Magyarországon”

– jelentette ki. Orbán ezután kitért arra, hogy a korábban belengetett munkáshitelt is kidolgozzák.

Az akcióterv harmadik pontja a kisvállalkozókat érinti, „akiket meggyötört az infláció, a háború, a szankciók és a Covid is”. Itt egy méretnövekedést akarnak elérni, segíteni nekik ebben. Az intézkedésre Orbán Demján Sándor programként hivatkozott, de hangsúlyozta, ez még nem a hivatalos elnevezés, csak a projekt munkacíme. Tőkenöveléssel, kedvezményes hitelekkel segítenék a kis- és középvállalkozókat, hogy növekedni tudjanak.

Orbán szerint a magyar gazdasági belső növekedésen múlik, lesz-e forrás ezekre a programokra, miközben az államadósságot és a költségvetése hiányt is csökkenteni kell, de mindez szerinte jól halad. Az intézkedésekről hamarosan lesz egy általános kormányhatározat, aztán pedig 1-2 héttel később jöhetnek a konkrét intézkedések, mondta a kormányfő. Megjegyezte, a szakszervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel, és végső soron az emberekkel is egyeztetnek majd az akciótervről.

Orbán azzal számol, hogy ismét megnő majd a gépjárművek gyártása és a vásárlási kedv az év második felében, éppen amikor belépnek majd új gyárak Magyarországon. „Ezért merem vállalni azt, hogy a következő évben a 3-6 százalék közötti sávba emeli a magyar kormány a gazdasági növekedést” – ígérte meg Orbán, majd szavait azzal zárta, hogy szerinte szerinte hosszútávon fényesek a magyar gazdaság kilátásai.