- NNGYK: egyre több a koronavírusos beteg

vakcina;influenza;védőoltás;koronavírus;légúti tünetek;NNGYK;

2024-10-11 13:38:00 CEST

Az előző héten akut légúti fertőzés tüneteivel 228 ezer, influenzaszerű megbetegedéssel pedig 18 600 fő fordult orvoshoz. Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) járványügyi és védőoltási osztályának vezetője az Inforádióban azt mondta: ezek a számok jóval magasabbak, mint egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban, az akut légúti fertőzések mögött leginkább a koronavírus áll.

Hozzátette, új Covid-vakcina is lesz majd, ennek beszerzése folyamatban van, ahogy az influenza elleni védőoltásé is. Hangsúlyozta, hogy ezen kórokozók leginkább az immunhiányos, a krónikus betegeket, a szív- és érrendszeri, illetve tüdőbetegeket sújthatják, ezért nekik érdemes mielőbb felvenni az oltást.

A szakember azt tanácsolja, hogy ügyeljünk a tisztaságra, gyakran mossunk kezet, öltözködjünk az időjárásnak megfelelően, aki pedig beteg, az maradjon otthon, hogy ne fertőzzön meg másokat.

Mint arról beszámoltunk, a Covid most cirkuláló új vírusa ellen Magyarországon jelenleg nem érhető el oltóanyag. Szeptember elején a Telex írt arról, hogy a Moderna tavaly novemberben vásárolt 72 ezer Spikevax nevű oltóanyagából, ha maradt is, annak is lejárt a felhasználhatósága augusztus végén.