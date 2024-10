- Egyelőre a Covid vezet – Egyre több a megbetegedés Magyarországon, az oltásra azonban még várni kell

egészségügyi ellátás;védőoltások;COVID-19;járványügyi adatok;

2024-10-09 05:50:00 CEST

Igen aktív a Covid az őszi szezonban. Augusztus utolsó hetétől szeptember utolsó hetéig gyűjtött minták valamivel több mint fele volt Covid-fertőzést igazolt – derült ki a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának friss adataiból. (A járványügyi központnak országszerte mintegy 87 háziorvos küldi el rendszeresen a hozzájuk légúti panaszokkal forduló betegektől vett mintákat.) A Semmelweis Egyetem járvány-központja hírlevelében arra kéri a háziorvosokat, hogy amint hozzáférhetővé válik Magyarországon a frissített Covid-vakcina, ajánlják a kockázati csoportokba tartozó pácienseiknek, azaz azoknak akik elmúltak 60 évesek, illetve krónikus betegségben szenvednek.

A Covid most cirkuláló új vírusa ellen Magyarországon jelenleg nem érhető el oltóanyag. Szeptember elején a Telex írt arról, hogy a Moderna tavaly novemberben vásárolt 72 ezer Spikevax nevű oltóanyagából, ha maradt is, annak is lejárt a felhasználhatósága augusztus végén.

Az új vakcinák beszerzése folyamatban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól (NNGYK) megtudtuk, ez a WHO ajánlásának megfelelően a JN.1 vonalba tartozó SARS-CoV-2 variánsok ellen nyújt védelmet. Arra azonban nem kaptunk választ, hogy milyen és mennyi oltóanyagot rendelnek. A közbeszerzési hirdetmények között sem találtuk meg a felhívást.

Más forrásból úgy tudjuk, hogy két oltóanyag típus van versenyben, egy fehérjealapú és a Moderna mRNS technológiával készült vakcinája.

Lapunk több háziorvosnál is érdeklődött, szinte valamennyien arról beszéltek, hogy naponta 80-90 beteget is fogadnak, főként felső légúti panaszokkal. Azaz szerintük kicsit megkésett, hogy csak most szerzi be az NNGYK az új variáns elleni oltásokat. A felnőtteket ellátó rendelőkben elérhető

Covid-tesztek ugyanis már hetek óta sokaknál igazolják, hogy erős a járvány. Keczéry Attila zuglói háziorvosnál a múlt héten szinte minden második köhögő, tüsszögő páciens koronavírus fertőzött volt.

Legtöbben lázra, elhúzódó köhögésre, és a láz elmúltával is napokig tartó gyengeségre panaszkodnak.

Póta György gyermekorvos szerint a Covid miatt még nem jellemző, de fulladás, asztmás-hörghurutos tünetekkel utalnak gyereket kórházba. Náluk, amint bekerülnek azonnal tesztelik a Covidot, ám még nem kapott olyan jelzést, hogy bármelyikük ilyen fertőzött lett volna. Körzetéből az elmúlt hetekben egy covidos csecsemőt utalt kórházba, de őt is csak a biztonság okán. A pár hónapos baba „csak” lázas volt, de mint megjegyezte: „Egy ekkora gyereknél a lázat mindig sokkal komolyabban kell venni. A szülők covidosok voltak, és ezért a biztonság kedvéért beküldtem őt a kórházba. Azóta kiderült, semmi baja.”