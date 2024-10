- Virág mamó mágikus világa

képzőművészet;irodalom;gyógynövények;Petőfi Irodalmi Múzeum;

2024-10-12 12:05:00 CEST

A PesText Fesztivál keretében a kortárs cseh illusztráció egyik legkiemelkedőbb alakja, Aneta Františka Holasová látogatott hazánkba. Az alkotó a múlt héten három napot töltött Budapesten, több teltházas workshopot, pénteken pedig tárlatvezetést tartott. Holasová ötletes, játékkal és humorral teli alkotásai a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításán teljes pompájukban láthatók, de érdemes kézbe venni az őket tartalmazó Füvészkönyvet is, mely hazánkban a Csirimojó Kiadó gondozásában jelent meg, ahogy a szerző két másik kötete is, így a Mesegyár, valamint a Toncsa és a cirkusz.

A Csirimojó elsősorban cseh és szlovák illusztrált irodalomra koncentráló hazai kiadó, amelynél számtalan művészi igényű mesekönyv jelenik meg. A Füvészkönyv eredetileg 2019-ben debütált Csehországban, idén már a magyar olvasók is kezükbe vehették Peťovská Flóra fordításának köszönhetően. Az illusztrátor könyv- és papírrestaurálást tanult a gimnáziumban, itt szeretett bele a könyvek világába, később illusztrációt és grafikát tanult a pilseni Nyugat-Csehországi Egyetemen. 2013-ban mutatkozott be Lumír včelaří (Lumír méhészkedik) című kötetével, amelyet Arany Pántlika-díjra jelöltek. Munkái tíz éve rendszeresen megjelennek a Raketa gyerekirodalmi folyóiratban. 2019-ben az Év illusztrátorának jelölték, 2020-ban pedig a Toncsa és a cirkusz illusztrátoraként elnyerte az Arany Pántlikát. Holasová könyveit számos nyelvre lefordították – a kiállítás egyik vitrinjében látható pár külföldi példány, köztük egy koreai kiadás is. Szerzőként és illusztrátorként is dolgozik – a Füvészkönyv szövegét épp nem ő, hanem Monika Golasovská Čechová jegyzi.

A Füvészkönyv illusztrációi bevezetnek a gyógynövények, illetve Virág mamó természetes varázsszereinek mágikus világába. Az erdő szélén lakó Virág mamó minden gyógynövényt, fát és bokrot ismer, ezt a tudást adja át lányunokáinak, Kačenkának és Adélkának, akik a könyv elbeszélői. A valóságban a szerző két lányát is így hívják, a Füvészkönyvet nekik és mindazoknak ajánlja, akik szeretnék felfedezni a természet varázslatos erejét. A szöveg nagyon ügyesen edukál, ebben remek társak az illusztrációk: mesél a gyógynövényekről, hatásukról, felhasználásukról, és tele van receptekkel. Virág mamótól megtudhatjuk, hogyan készül a kankalinszirup, a medvehagymás fűszervaj, a tölgyfakéregcsepp, a lándzsásútifű-szirup, a kamillaolaj, és a többi. Monika Golasovská Čechová mesekönyve eligazít a különböző gyógynövénykészítmények közt is: megtanulható, mi a főzet, a macerátum és az extraktum közti különbség, melyet nagy valószínűséggel még a felnőttek sem tudnak. Az egész könyv felér egy botanikakurzussal, de Holasová alkotásai gondoskodnak arról, hogy a mindez ne tűnjön papírízűnek. A könyv végén még arról is láthatunk táblázatot, melyik növényt mikor kell begyűjteni és hol kell keresni.

A tárlatvezetésen Holasová elmondta, nagy örömére szolgált, hogy a Füvészkönyv megalkotásában szabad kezet kapott, hiszen ez nem általános gyakorlat a könyvkiadásban. Az illusztrátor felhívta a figyelmet arra, hogy a Füvészkönyv autentikus recepteket tartalmaz, melyeket a szerző a nagymamájától tanult, a gyógyító receptek mellett számos nagyon praktikus kertészeti tipp is van a könyvben. Holasová elárulta, sokszor saját, gyerekkori élményeit fogalmazta bele az illusztrációiba, például a ruhájába akadó szúrós növényekről. – Igyekeztem realisztikusan ábrázolni a növényeket, hiszen mégis egy ismeretterjesztő, enciklopédikus könyvről van szó, de ahol úgy éreztem, belevittem valami játékosságot, pár virágfejen, levélen megjelenik egy-egy arc. Próbáltam belekomponálni a saját örömömet – fogalmazott az illusztrátor. Holasová illusztrációival a felnőtteket és a gyerekeket is igyekezett megszólítani, hiszen a Füvészkönyv minden korosztálynak szól. A kötetet a négy évszak osztja részekre, a fejezeteket a a tavasz, nyár, ősz és tél gyönyörű tablóképei indítják. Az egyik részletet kiemelve az alkotó elmondta, számára kifejezetten fontos volt a mérgező növények ábrázolása, mivel egyszer egy ismerőse gyöngyvirágmérgezés miatt került kórházba. – Minden jól végződött – tette hozzá. Holasová nem tagadta, mindig van olyan illusztráció, részlet, amit szívesebben alkot meg, de igyekezett nem kivételezni, bár Virág mamó konyhájának megfestése pont arra az időszakra esett, amikor költözés miatt épp a saját konyháját tervezte, emiatt itt akaratlanul is közel került hozzá vált az akvarell.

Humor, személyesség és csodálatos színhasználat: leginkább ezek jellemzik a cseh művész akvarelljeit. A kiállítást érdemes megnézni, a könyvbe pedig legalább belelapozni, mert tele van természet- és hagyományszeretettel – valami olyannal, amitől csakis többek lehetünk.