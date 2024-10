- „Anya vagy, ne panaszkodj!” – Az anyaság magánya

anyaság;családmodell;apaság;ARC kiállítás;

2024-10-13 07:38:00 CEST

Ma egy gyeden lévő édesanya, akinek a párja dolgozik, átlagosan napi 8-9 órát tölt egyedül. Senki sem készíti fel őt erre, ahogy saját identitásának részbeni elvesztésére, átalakulására sem. A kongó csendre, amit csak a babasírás szakít meg olykor, ha feladat van. A négy fal közötti életre, ami még a napi bevásárlókörutakkal vagy babakocsis sétákkal is egyre nehezebben viselhető, főleg éveken át. Szerencsések a nagyvárosban élők, akik idővel a baba-mama jógától a ringatókig számos program közül válogathatnak, másoknak a következő évekre a játszótér lesz a szociális életük legfőbb színtere.

„Én nem gondoltam volna, hogy mostanra a hagyományos családmodellben fogok élni, de a párom nyolc órában dolgozik, reggel elmegy, este jön. Ez rémes neki, hogy ennyit látja a gyereket, rémes nekem, ha nem szervezem szét magam, hogy kimenjek, és emberekkel találkozzak” – csengenek a fülembe Raubinek Lili táncos-koreográfus mondatai, akinél nyáron jártam riporton, az otthonában. Ugyanígy senki nem készít fel minket a drasztikus fizikai változásokra sem, amikről az akkor pár hónapos Rézi anyukája őszintén vallott: „még nem fogytam vissza, a hasizmom teljesen szétnyílt, nagyon fura most ez a nagy cici és a bendő. Korábban sosem volt gondom a testképemmel, most viszont még nem sikerült »visszakerülnöm a saját testembe«”. A „testenkívüliség” érzésének számos oka lehet, a szülési traumáktól a várandósság maradandó külső-belső nyomaiig. Ebben is változatos a szórás, van aki méhsüllyedéssel, más inkontinenciával küzd, vagy a gátmetszés megnehezíti a szexuális életének újraindítását, más megússza azzal, hogy két számot nő a láb- meg a ruhamérete. Persze, azt is időbe telik feldolgozni és elengedni, hogy az egy testből kettő lett.

Az ARC-plakáton felsorolt kiharapott mellbimbó, begyulladt csukló, fájó mellek és az aranyér csak néhány példa az anyák ezreit érintő változatos bajok közül. (Cikkünkhöz megkerestük Keczeli-Strausz Évát, a plakát alkotóját is, aki azt válaszolta, ő már megtette rajz formájában, hogy elmondta a véleményét, ezért nem nyilatkozik most. Annak örül, hogy fókusz került a témájára, és ha az alkotása megnyerné a közönségszavazást, talán megszólal az ügyben. Mi már szavaztunk – a szerk.). Ami senkit nem kímél, az az állandó kimerültség és az időnként delíriumba hajló kialvatlanság, mert a saját alapvető szükségleteink, úgymint evés, alvás, tisztálkodás mindig hátrébb sorolódnak a gyerekéhez képest. Előfordulhat az ingerhiányból fakadó lehangoltság (súlyosabb esetben szülés utáni depresszió), ami miatt még bűntudatot is érezhetünk, és igen, megjelenik a lebutulás is. A tudat beszűkül, a hasonló helyzetben lévőkkel még legalább meg lehet osztani a napi problémákat, a világ többi része már süket rá. „Hiszen ezt akartad, anya lettél, hát nem vagy boldog?” – halljuk olykor kimondva, olykor magunkban feltéve a kérdést.