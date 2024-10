- Harminc ember halt meg az izraeli támadások miatt az észak-gázai Dzsabáliában, ezrek rekedhettek az ottani menekülttáborban

Izrael;Gázai övezet;menekülttábor;

2024-10-12 08:50:00 CEST

Legkevesebb 30 ember életét vesztette izraeli légicsapásokban az észak-gázai Dzsabália városában és az ott található menekülttáborban – közölte a gázai polgári védelmi ügynökség, egy héttel azután, hogy Izrael támadást indított a térségben azt állítva, a cél a Hamász újracsoportosításának megakadályozása.

Az ügynökség szóvivője, Mahmud Bassal a The Guaridan szerint közölte, a helyi idő szerint péntek este, 21 óra 40 perc előtt történt támadásban 12 ember halt meg, köztük nők és gyerekek is vannak. Tizennégyen eltűntek, ők valószínűleg a romok alatt rekedtek. Korábban Ahmad al-Kahlut, az ügynökség észak-gázai igazgatója közölte, hogy 18 ember vesztette életét az izraeli csapásokban, és találat érte a tábor iskoláit, melyek menedékhelyül szolgáltak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek számára. Helyi jelentések alapján a nap folyamán összesen 110-en sérültek meg. Egészségügyi források szerint pénteken 54 palesztin halt meg a Gázai övezetben.

A Reuters azt írja, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet eközben arról számolt be, több ezer ember rekedhetett a menekülttáborban, köztük a szervezet öt munkatársa is. „Senki sem mehet be vagy ki; aki megpróbálja, azt lelövik” – mondta Sarah Vuylsteke, az MSF projekt koordinátora az X-en.

Az izraeli hadsereg közölte, több tucat fegyverest ölt meg Dzsabáliában.