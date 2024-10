- DK: Indítsa újra az Orbán-kormány a közbeszerzést az új HÉV-ekre

tömegközlekedés;HÉV;Demokratikus Koalíció;

2024-10-13 14:48:00 CEST

Kiderült az, hogy Lázár János nem mondott igazat: a kormánynak és a Magyar Államvasutaknak (MÁV) bizony nagyon is vannak szándékai, vannak tervei a HÉV-vel. Csökkenteni akarják a járatok számát akkor, amikor már most is egyébként a HÉV-ek gyakran túl ritkán járnak és zsúfoltak. Ez számunkra teljesen elfogadhatatlan - jelentette ki egy vasárnapi nyilatkozatában a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese.

Arató Gergely azt hangoztatta, a kormány felelős a HÉV-vonalak „lerohadásáért”, a kabinet és Lázár János felel, amiért a vasútfejlesztésre, vasútépítésre szánt pénzek Mészáros Lőrinc cégeihez kerülnek. Éppen ezért a párt számára elfogadhatatlan a járatritkítás.

A DK fővárosi képviselője azt mondta, határozati javaslatban fordulnak a közgyűléshez a kérdésben. Keszthelyi Dorottya ismertetése szerint ennek egyik legfontosabb pontja, hogy az állam végezze el az alapvető karbantartási feladatokat a HÉV-vonalakon, emellett írják ki újra a 23 új szerelvényre vonatkozó közbeszerzést. Közölte, szeretnék kérni, hogy az építési és közlekedési miniszter ne sértegessen politikusokat, hanem legyen proaktív és cselekvőképes, és mutassa meg, hogy a budapestiek és az agglomerációban élők érdekében dolgozik, mint a magyar kormány tagja. Így a határozati javaslatot elő fogjuk terjeszteni, és kérünk minden frakciót a Fővárosi Közgyűlésben, hogy ezt szavazza meg - fűzte hozzá.