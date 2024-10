- Lázár János államtitkára lejáratást kiáltva szállt be a HÉV-ek járatritkítási vitájába

Lázár János;Vitézy Dávid;járatritkítás;HÉV;Nagy Bálint;

2024-10-11 23:35:00 CEST

Politikai hátsó szándékból elkövetett zavarkeltés és álhírterjesztés címmel a Facebook-oldalán jelezte Nagy Bálint közlekedési államtitkár, hogy főnökéhez, Lázár János építési és közlekedési miniszterhez hasonlóan minden lehetséges módon tagadja a HÉV-járatok tervezett járatritkítását. „Egy hónappal ezelőtt a MÁV-HÉV korábbi, azóta távozó vezetője még arról tájékoztatta a minisztériumot, hogy a HÉV menetrendjében nem lesz változás. Ezt a BKK is tudomásul vette”– írta, s mellékelt egy levelezést.

Nagy szerint Vitézy az ÉKM megkerülésével eleve már járatritkítási tervekről tájékoztatta a főváros közlekedési cégét, noha sem a MÁV, sem pedig a minisztérium vezetése nem hagyott jóvá ilyen döntést. „Vajon kitől származott a provokatív ötlet? Mert jól szervezett akció volt az elejétől mostanáig – az álhír, az egyeztetés elhagyása, a nyilvánosság hergelése, a bizottságosdi – minden. Csakhogy a kiindulópont hamis volt, és erről papírunk is van: a HÉV menetrendjéhez nem kell és nem is fogunk hozzányúlni januártól. Vitézy azzal akarta kezdeni a fővárosi karrierjét, hogy megvédi a budapestieket egy senki által nem tervezett járatritkítástól. Nem sikerült a trükk, kiderült a hazugság. Igya meg a hársfateát, amit főzött” – zárta posztját Nagy Bálint utalva, hogy minisztere alpári módon seggnyalással támadta a fővárosi képviselőt, aki erre teafogyasztást ajánlott neki.

Vitézy Dávid kommentben riposztozott. – Hónapok óta nem is hallottunk felőled, a MÁV eddigi legnagyobb válságát mély hallgatással töltötted egész nyáron. Talán már el is felejtette a közvélemény, hogy Lázár Jánosnak van közlekedési államtitkára. Elég nehéz munka lehet, úgy tűnik annyiból áll, hogy téged dobnak be, amikor a főnököd már teljesen lejáratta magát. Ha jól értem, ismét szabotázzsal vádoljátok a MÁV vezetőit, nem először – írta, majd A tanú című filmből citálta Virág elvtárs egyik jellegzetes mondatát: „A jegyszedőnek az anyja egy malomtulajdonos kulák szeretője volt. Bevallotta.” – Ezt már jól ismerjük. Amikor legutóbb szabotázzsal vádoltátok meg a vasút vezetőit tavaly nyáron, Lázár minisztert a Rákosi-korszak hírhedt közlekedési miniszteréhez, Gerő Ernőhöz hasonlítottam, de úgy látom, ez inkább inspirálóan hatott a “szaktárcára”, és tényleg az ötvenes évek stílusában folytatjátok – írta Vitézy Dávid.

A fővárosi képviselő emlékeztetett: a MÁV-HÉV Zrt. október elején hivatalos levelet küldött a BKK-nak, hogy a járatokat ritkítani szeretné. Mint írta, a teljes levél elérhető a Budapest portálon, majd közölte, hogy szerinte mi is történt: „Lázár miniszter kézivezérlése és a kiváló megyebérletek nyomán bezuhant bevételek miatt elmaradtak a fővizsgák, összeomlott az alkatrészellátás, lecsökkent az üzemképes járművek száma, és aztán megírtátok ezt a levelet, hogy akkor jön a járatritkítás.” – Az, ha ebből a közvélemény nyomásának hatására visszajöttök, örvendetes. A HÉV-ek cseréjét és a pályák felújítását is elindíthatnátok végre, amit két éve húzott ki és állított le Lázár miniszter. Ha az a tervetek, hogy hivatalosan visszaléptek a járatritkítástól, elaltatjátok a közvéleményt, aztán majd „üzemzavar” címén mégis megvalósítjátok, szeretném előre jelezni: a budapestiek figyelni fognak, figyelni fogunk, ez a trükk nem fog működni – tette hozzá a fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke.