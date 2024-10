- Pókhálóként szövik Mészáros Lőrinc cégbirodalmát, már tanácsokat is adnak

gyerekek;cégek;tanácsadás;Mészáros Lőrinc;

2024-10-14 12:02:00 CEST

Ritkán telik el úgy hét, hogy Mészáros Lőrincnek ne legyen még egy új cége, egyben a cégekben lévő milliárdok útja követhetetlenné válik – derül ki az MFor összeállításából. Egyik ilyen újdonság, hogy a múlt héten az Opten adatbázisa szerint a felcsúti milliárdosnak kicsit megint nagyobb és kuszább lett a céghálója: október 8-án bejegyezték a már június 28-án megalakult Opus-Sat Tanácsadó Zrt.-t

A hírt amúgy október 9-én a Budapesti Értéktőzsdén is közölték, mivel az ügyletben érintett Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus Global Nyrt. Mint közölték: „A társaság által konszolidációba bevont Csabatáj Zrt.-ből kiválás útján történő szétválás eredményeként a társaság új leányvállalataként létrejött az Opus-Sat Tanácsadó Zrt, amelyben a társaság 75,26 százalékos részesedéssel rendelkezik.”

Az új tanácsadó cégről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy főtevékenysége az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás. Jegyzett tőkéje 117 millió forint, az Opus Global Nyrt.-én kívül pedig még egy másik cégével, a Talentis Agro Zrt.-vel is tulajdonos lesz benne Mészáros Lőrinc, továbbá hat békéscsabai kistulajdonos is részedés kapott. A Csabatáj egyébként az Opus Csoport mezőgazdasági portfóliójának alapját képezi, a dél-alföldi régió egyik legnagyobb tojástermelője, a tőzsdei Opus Global Nyrt.-ben pedig 23,4 százalékos közvetlen részesedése van Mészáros Lőrincnek.

A lap arról is beszámolt, hogy a döntően Mészáros Lőrinc gyerekeinek tulajdonában lévő Konzum Management Kft. is osztódik, pontosabban szétválással megszűnik, pedig 2023-ban 18 milliárd forint saját tőkéje volt, és 7,13 százalékban az Opus-ban is részes. Vagyonának egy része egyrészt az Opus Management Kft.-re, másrészt a Talentis Management Kft.-re száll át november 1-jétől.