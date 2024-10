- Megszólalt a MÁV, nem lesz járatritkítás jövőre a HÉV vonalain

MÁV;változás;menetrend;HÉV;2024;

2024-10-14 14:21:00 CEST

„Nem lesz menetrendváltozás. A HÉV-ek jövőre is ugyanolyan menetrend szerint fognak közlekedni, mint 2024-ben” – szögezi le az a közlemény, amelyet Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója adott ki hétfő kora délután. E szerint az állítólagos járatritkításról szóló hírek ellenére a HÉV-ek jövőre ugyanolyan gyakran és ugyanolyan kapacitással közlekednek majd, mint 2024-ben. Járműhiányról nincs is, szó, legalábbis ami a menetrend betartásához szükséges szerelvények számát illeti, csak műszaki tartalék tekintetében állhat elő, hiszen jövőre 4 motorvonat is eléri azt az életkort, amelyet követően azokat már ki kell vonnunk a forgalomból. „A helyzet azonban kezelhető és kezelni is fogjuk” – hangoztatja a MÁV-csoport, amelyik szerint a többi jármű karbantartásának felgyorsításával és hatékonyabbá tételével megoldható, hogy a rendelkezésre álló járművek minél előbb visszakerülhessenek a vágányokra, így a menetrendhez szükséges járműállomány 2025-ben is folyamatosan, még egy-egy szerelvény váratlan meghibásodása esetén is biztosítható legyen.

Korábban Pongrácz Gergely, a Magyar Közlekedési Klub elnöke az ATV Startnak adott interjúban, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumban nem véletlenül vetődött fel a HÉV-es járatritkítás ötlete, miközben ugyanis a telephelyeken évente 5-6 szerelvényt javítanak, 2024-ben és 2025-ben 20–22-nek jár le a műszaki alkalmasságról szóló fővizsgája.

Az ügyet elég éles politikai viták kísérik, Lázár János építési és közlekedési miniszter egy pillanatban simán káromkodni kezdett, aztán kirúgta a MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatóját, miután Vitézy Dávid ráborította az asztalt.