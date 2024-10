- Az elefántok is lehetnek bal- vagy jobbormányosak

kutatás;elefánt;

2024-10-15 13:47:00 CEST

Ahogy az emberek is lehetnek jobb-, illetve balkezesek, úgy az elefántoknak is lehet ormányosságuk, legalábbis ez derül ki egy, a Guardianen szemlézett tudományos kutatásból. A kutatók rájöttek, az ormányon található ráncok árulkodnak arról, melyik oldal használatát részesíti előnybe az adott állat. Körülbelül 50-50 százalékra oszthatók a föld legnagyobb szárazföldi emlősei aszerint, hogy jobb- vagy balormányosak-e.

Az egyszerre szaglószervként és manipulációkhoz használt végtagszerűségként is funkcionáló ormány bőrén található ráncok száma egyébként az ázsiai és az afrikai elefántoknál nemcsak attól függ, hogy melyik irányba hajlítják azt gyakran. A fajta is meghatározó ebben a tekintetben, a berlini Humboldt Egyetem kutatói megállapították, hogy az ázsiai elefántok ormányán több ránc található, mint az afrikaiakén. Ezt az magyarázza, hogy az ázsiai elefántok inkább a tárgyakra tekerik az ormányukat és úgy fogják meg őket, míg a másik kontinensről származó példányok ormányának végén egy kettős ujjszerű képződmény található, amivel ügyesebben tudják megragadni a tárgyakat és a táplálékot. A berlini kutatók tanulmányukban írnak arról is, hogy bár már a születés előtt, a méhben megkezdődik a kis elefántok ormányának ráncosodása, a folyamat a fejlődésük és a teljes élettartamuk alatt tovább folytatódik