- Sziveri János versei páros stand-upban

Sziveri János;Szorcsik Kriszta;Zoltán Áron;

2024-10-15 13:31:00 CEST

„Kevesen tudják – én már tudom ki vagy; / azt is: ennél különb voltál egykor. / Rád gondolok most a konyhaasztal jó nagy / falapja mellől, s cigányútra megy a meggybor.” Elmecirkusz – páros stand up (and sit down) költői hátszéllel címmel október 19-én debütál a Sziveri János verseiből készült előadás.

Sziveri János, a páratlan humorú, de tragikus sorsú újvidéki költő zseni idén ünnepelné 70. születésnapját. Örökérvényű, ma is égetően aktuális verseiből két színész – egy vajdasági, Szorcsik Kriszta és egy pesti, Zoltán Áron – nekilát, hogy előadást faragjon. A darab az ő szenvedélyes munkájukat mutatja be, ahogy szerkesztik, próbálják a műsort, elemzik a verseket, miközben fokozatosan megnyílnak egymásnak, és feszegetik a szövegek, formák és saját idegrendszerük határait. „Egy váratlan véletlennek köszönhetően találkoztunk először, fél évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy mindketten Sziveri János vajdasági költő életművéből szeretnénk előadást készíteni. Tapasztalataink, személyiségünk, szakmai hátterünk, a versekhez való hozzáállásunk szempontjából nagyon különbözünk. Mégis úgy döntöttünk, hogy két monodráma helyett inkább összerakjuk, azt, amink van. Együtt hozunk létre előadást” – írják az alkotók.

Szorcsik Kriszta a Bárka Színház megszűnése óta szabadúszó színművész. Magyarországon él és tevékenykedik, de vajdasági gyökerei és színházi múltja okán játszik Szerbiában is. 2020-ban a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Gusztáv a hibás mindenért című darabjában megkapta az ország egyik legrangosabb színházi fesztiválján, a Sterija játékokon a legjobb női alakítás díját. Kereső, kutató alkotó, tanulni vágyó, számos nemzetközi workshopon vett részt. Évek óta működteti a Transzformáció Alapítványt. Pályázatok útján az Alapítvány eddig 4 önálló színpadi produkciót tudott létrehozni, önállóan, illetve más koprodukciós támogatással: a Pandák gyönyörű utazása, a Ki az az én?, az Én vagyok a szél és a Két Hold Világa című produkciókat.

Zoltán Áron 2015-től a Vígszínház színésze, 2017-től A Grund – vígszínházi fiúzenekar tagja. Színházi szerepei mellett a verseket kutatja, ennek eredménye a VerShaker, egy doktori disszertáció a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, valamint három különböző stílusú, verseken alapuló előadás. A produkciók a következők: A Madárka sír, madárka örül… – mozgásszínházi előadás Weöres Sándor filozofikus műveiből (alkotótársak: Zsigmond Emőke, Kovács Adrián), a Szívlapát – részvételi versszínház kortárs magyar versekkel, a közönség bevonásával (alkotótársak: Igó Éva, Mester Dávid, Dézsi Fruzsina, Gerencsér Anna) és a VerStandUp – önálló est.