- Idén meglendült az ingatlanpiac, de messze vannak a csúcsévek

Ingatlan;ingatlanpiac;OTP;

2024-10-15 15:34:00 CEST

Sokkal jobban alakult az idei ingatlanpiac, mint az elmúlt évi – jelentette ki Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont Kft. vezető elemzője a társaság keddi sajtótájékoztatóján. Ez azonban nem volt nehéz, mert 2023 rendkívüli gyenge volt és tetemes visszaesést hozott. Ezzel együtt az is elmondható, hogy a korábbi tetemes bővülést hozó időszak – 2014-2020 – dinamikája tért vissza.

Az első félévben év/éves alapon 36 százalékos, a második negyedév pedig 20 százalékos tranzakciószám növekedést hozott. A társaság az év egészét tekintve 25 százalékos fejlődést vár 2023-hoz képest, ami azt jelentené, hogy idén mintegy 130 ezer lakás cserélne gazdát. Ez valóban szép szám lehet a tavalyi év után, de az elemző megjegyezte, talán egészen pontosan bemutatja hol állunk, hogy az elmúlt tíz év átlaga 140 ezer fölötti. Az is látszik ugyanakkor, hogy az idei év második félévében az eddigi mutatók alapján a növekedés dinamikája mérséklődik.

Az árak esetében hasonló trendek láthatóak. Az idei első két negyedévben mintegy 10 százalékos előrelépés volt, ezek alapján éves átlagos áremelkedést 8-10 százalék közötti szintre várják az OTP szakemberei. Beszédes, hogy ez messze elmaradt az elmúlt 10 évet átlagától, ami 15 százalék volt. Az, hogy a kereslet egyértelműen erősödik azt az átlagos lakáshitelek nagysága is plasztikusan tükrözi. Tavaly ez az összeg 11,2 millió forint volt, míg idén eddig ez 17,4 millió forintra ugrott.

Az OTP Ingatlan saját eladásai alapján az alkuszinteket is figyelte, vagyis azt a tételt, amelyet a meghirdetett árból le lehetett alkudni. Ez az első félévben 6,75 százalék volt. Ugyanakkor nagyon nagy ezen a téren is a szórás, mert míg a budapesti panelek esetében ez alig 1,6 százalék, addig a községek házai esetében ez a 10 százalékot is elérte.

Lehet, hogy a szárnyalást hozó évek nem tértek vissza, ám

ezek a számok is elegendőek ahhoz, hogy európai összevetésben abszolút az élcsoportban legyünk

– jegyezte meg az elemző. Ugyanis éves alapon tapasztalt áremelkedésben az ötödik, míg forgalomnövekedésében a második helyen állunk. Az élmezőnyben jellemzően kelet-európai országok találhatóak, ahol még nagyobb tere van a fejlődésnek.

A társaság részéről külön kitértek az budapesti újlakás piacra is. Ennek magyarázata, hogy az első félévben 90 százalékkal nőtt kínálat. Ez most mintegy 3000 lakást jelent. A forgalom is a kétszeresére ugrott, de megint hozzátették, hogy 2023 nagyon gyenge időszak volt. Ezzel párhuzamosan azért az eladatlan új lakások száma is emelkedett a fővárosban, ez most mintegy 850 ingatlan, de ezt egészséges szintnek nevezte meg, mert mint említett volt olyan időszak, amikor ez 3000 fölött volt. Az hogy ezen a piacon komoly konjunktúra van, azt jól jelzi, hogy sorra indulnak a új projektek Budapesten.

A jövő évet illetően úgy fogalmaztak, hogy az ideinél jelentősebb növekedés várható, de a csúcs évek dinamikája nem tér vissza. Ennek oka lehet egyebek mellett, hogy a vártnál lassabb a gazdasági recesszióból való kilábalás. Ami viszont növelheti a 2025-ös év számait, az az, hogy megjelenhetnek azok a piacon, akik 2023-ban halasztották el vásárlásaikat. Az is várható, hogy a befektetési vásárlások száma javul, ami egyebek mellett az állampapírpiacon felszabaduló forrásokra is visszavezethető. A társaság prognózisa szerint 500-1000 milliárd forint áramolhat az ingatlanpiacra ebből az irányból.

Az előzőekhez Lipták Zsuzsa, az OTP csoport immár új néven futó ingatlankereső portáljának, a Zenga.hu-nak az ügyvezetője kifejtette, az ingatlanok iránti keresletnövekedés az oldalukon 35 százalékkal ugrott meg az idei évben 2023-hoz képest. A tavaly eltűnt érdeklődők most egyértelműen visszatértek, ráadásul az érdeklődés szinte a nyári időszakban sem esett vissza. Megjegyezte, hogy az elmúlt évben azt tapasztalták, hogy jelentősen emelkedett a beragadó 6 hónapnál is tovább hirdetett ingatlanok száma. Ez az állomány viszont idén jelentősen csökkent, és sokkal gyorsabb lett a piac. Sok lakás 1-3 hónap alatt új gazdára talál.