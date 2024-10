- Kezdődik a nagy leszámolás, vérbosszúval fenyegette meg Vlagyimir Putyin egyik bizalmasát a csecsen vezér

Oroszország;Vlagyimir Putyin;Csecsenföld;zsákmány;Észak-Kaukázus;Ramzan Kadirov;belviszály;webáruházak;

2024-10-21 12:41:00 CEST

Oroszország feszülten várja, mit lép Vlagyimir Putyin elnök, miután Ramzan Kadirov csecsen vezető múlt héten vérbosszúval fenyegette meg a szövetségi parlament három tagját: Szulejman Kerimov dagesztáni milliárdos szenátort és az Egységes Oroszország párt két ingusföldi képviselőjét. A viszály - az ukrajnai háború közepette - a legnagyobb orosz webáruház, a 2023-ban 539 milliárd rubel (több mint 2000 milliárd forint) bevételre szert tevő Wildberries birtoklása körül alakult ki. Kadirov évekig volt a WB „védelmezője”, de elvesztette ezt a szerepét, miután a tulajdonosok, Tatyjana Bakalcsuk-Kim és Vlagyiszlav Bakalcsuk, Oroszország egyik leggazdagabb házaspárja, a nyáron elváltak.

A Wildberries és az ország vezető kültéri hirdetési cége, a Kerimov érdekeltségébe tartozó Russ júniusban jelentette be, hogy RWB néven egyesülnek egy új digitális kereskedelmi platform létrehozása érdekében. Az ügyletet Putyin támogatta. „Tetszett neki Kim grandiózus terve, hogy komoly riválisává válhatnának olyan globális vállalatoknak, mint az Amazon, az Alphabet vagy az Alibaba, s hogy a világ legnagyobb digitális bankhálózatát és fizetési rendszerét hoznák létre rubelben történő elszámolásokhoz. A stratégiai projekt Oroszországon kívül a FÁK-államokra és a globális dél országaira is kiterjedne” - mondták el újságírók.

A cég védelmét a Russ csoport érdekében egy ingus biztonsági szolgálatnak adták át, hogy „minimalizálják a Bakalcsuk és Kadirov barátságával járó kockázatokat”. Vlagyiszlav Bakalcsuk azonban – bár a részvények csupán 1%-át birtokolta felesége 99%-val szemben – nem fogadta el, hogy WB-nél húszor kisebb Russ rátegye kezét a Wildberriesre, és szeptember 18-án, Kadirov biztonsági embereivel megpróbálta elfoglalni a cég moszkvai központját, ami leszámolásba torkollt. A Kremltől alig 400 méterre történt lövöldözésben két biztonsági őr meghalt, további hét ember megsebesült.

A csecsen vezető semmit sem ért el, Bakalcsukot gyilkossággal és más súlyos bűncselekményekkel vádolták meg, Kadirov emberei több tucatnyian előzetes letartóztatásba kerültek, élükön Umar Csicsajevvel, az Ahmat-1 belügyi rohamosztag, helyettes parancsnokával. Az egyesülés fő haszonélvezője pedig Kerimov, a Russ végső tulajdonosa, akit gyakran csak Putyin „pénztárcájaként” emlegetnek.

Ebben a megalázó helyzetben, a csecsen biztonsági tisztviselőkkel tartott múlt heti nyilvános találkozóján Kadirov azzal vádolta meg Kerimovot és az állami duma két képviselőjét, hogy merényletet próbáltak szervezni ellene. „Hivatalosan kijelentem, hogy hacsak nem bizonyítják az ellenkezőjét, vérbosszút hirdetek Bekhan Barakojev, Kerimov és Rizvan Kurbanov ellen” – mondta, a csecsen hagyományokra hivatkozva.

Oroszországban példátlan botrány tört ki: a végrehajtó hatalom egyik képviselője nyíltan megfenyegetett törvényhozókat, hogy megöli őket, amiért vádemelés és börtönbüntetés járna, de eltelt egy hét és Kadirov ellen még mindig nem indult eljárás. A közvélemény pedig feszülten várja, hová fejlődnek az események.

Igor Ejdman, Lipcsében élő orosz putyinizmus-kutató szerint sokat elárul, hogy Kadirov szembefordult Kerimovval és az Anton Vajno vezette elnöki adminisztrációval. „A legfontosabb, hogy az elnöki hivatal és maga Putyin is beavatkozott ebbe a konfliktusba Kerimov érdekében. Róla moszkvai üzleti körökben régóta ismert, hogy rendszeresen fizet Vajnónak és első helyettesének, Szergej Kirijenkónak, a Kabajeva családnak, Putyin lányainak és más általa megjelölt személyeknek. Putyin tehát meg kell védje egyik »pénztárcáját«. Kadirov nyilván tudja ezt, mégis megtorlással fenyegetőzik” - vélte Ejdman az Amerika Hangjának nyilatkozva.

Ha Putyin nem bizonyítja erejét, az orosz elit többi képviselője ebből levonja majd a tanulságot, ami a diktatúrája számára halálos fenyegetés lehet. „Ha viszont keményen helyreteszi Kadirovot, akkor olyan konfliktus alakulhat ki a Kaukázusban (Kadirov embereivel és az ottani oroszellenes erőkkel), amelyet az Ukrajna elleni háború közepette Oroszország nem tud megoldani.” Az pedig, hogy „az orosz gengszterállamban”, ahol a tolvajok minden konfliktusát a gengszterfőnök oldja meg, Kadirov a nyilvánosság elé tárta a konfliktust, az a Wagner magánhadsereg alapítójának, Jevgenyij Prigozsinnak a sorsát vetíti előre számára - véli Eidman. (A hadsereg vezetésével szembefordult Prigozsint nem sokkal katonáinak „Moszkva elleni menetelése” likvidálták.)

Alekszandr Riklin orosz újságíró mindazonáltal úgy véli, hogy a helyzetet nem kell túldramatizálni. „Putyin tökéletesen érti, hogy itt nem politikáról van szó, ez egy üzleti leszámolás” – mondta Riklin a a Voice of Americának adott kommentárjában. Kadirov nehéz helyzetbe került és nem szabad elveszítenie a tekintélyét. Riklin szerint ezért folyik most az izmozásból és fenyegetésekből álló játék. Ugyanakkor nem hiszi, hogy a Kreml hagyni fogja a konfliktus továbbterjedni. „Putyin vélhetően már üzent valamit Kadirovnak, például, hogy higgadjon le, válogassa meg a szavait. Valószínűleg ennyivel le is zárul majd az ügy. Bár lehet, hogy valóban elkezdődhet a leszámolás Kerimov és Kadirov között” – mondta, hozzátéve, hogy mindkettőjük vagyona meghaladja a 10 milliárd dollárt.

De ez egyáltalán nem a pénzről szól - hangsúlyozta az újságíró, aki szerintebben az esetben nincs veszélyben a rezsim. "Kadirov kijátssza magát, de hogy mindent belead-e, az erősen kétséges. Emellett nem fejezte ki hűtlenségét Putyinhoz, és nem kezdett el beszélni, mondjuk, Csecsenföld függetlenségéről” – nyugtatott meg mindenkit Riklin.

Az ügy pikantériája, hogy szereplői az egymással ősi viszályban lévő három észak-kaukázusi köztársaság, Ingusföld, Csecsenföld és Dagesztán leszármazottjai, s a közösségi médiában azonnal felerősödtek az uszító hangok. Míg azonban a dagesztáni hatóságok siettek teljes mellszélességben kiállni Kerimov mellett, és a napokban a köztársaság "1. számú díszpolgára” címet adományozták neki, addig a köztársaság vallási vezetői csitították a hangulatot, s leszögezték, hogy az üggyel nincs dolguk, azt a hatóságok feladata megoldani.